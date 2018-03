Zničení obrazů ve Valticích bylo barbarství, řekl u soudu výtvarník Franz

Obžalovaný je bývalý kastelán zámku Michal Tlusták, který však vinu popírá. Škoda je asi 4,6 milionu korun. Tlustákovi hrozí za poškození cizí věci až tříleté vězení.

Obrazy umělci vytvářeli od roku 1992 při sympoziu Velký formát. Jde o díla 39 výtvarníků ze šesti zemí. Mezi ně patřil také umělec a neúspěšný kandidát na českého prezidenta Vladimír Franz, který u soudu vypovídal jako svědek. Právě on si v roce 2014 přijel na zámek pro jeden ze svých obrazů, aby ho vystavil jinde. Spolu s organizátorem sympozia Janem Pospíšilem ale našli jen zbytky rámů.

„V prostorách jsme objevili blok rámů, které jsme viděli z boku, tak jsme zajásali, že jsme ty obrazy konečně objevili. Ale zjistili jsme, že to jsou jen rámy a z nich jsou surově vyřezaná plátna. Ale i z těch zbytků bylo poznat, co tam původně bylo. A že to někdo někomu neprodal, ale že to bylo zdevastováno,“ uvedl Franz.

Médiím ještě před začátkem soudního jednání řekl, že šlo o kulturní barbarství. „Je otázka, kde by se taková věc zastavila. To by se někomu nemusel líbit barokní obraz v kostele. Svěřovat takovým lidem kulturní dědictví je docela zvláštní, protože to se neřídí podle osobních libostí či nelibostí,“ uvedl Franz, který mimo jiné přišel o obraz nazvaný Madona nesená mravenci.

U soudu vypovídal i poškození výtvarníci Kamil Mikel nebo Aleš Havlíček, kteří se k řízení také připojili.

Podle Tlustáka díla na zámku nebyla

Žalobce viní bývalého kastelána valtického zámku z toho, že nechal své podřízené, aby obrazy zničili. Tlusták vinu popírá, uvedl, že se nedopustil jednání, které je mu kladeno za vinu. Podle něj žádná taková díla na zámku inventarizována nebyla a nebyl ani informován, že tam nějaká taková díla uložena jsou.

Podle žalobce Jiřího Zemka nechal Tlusták zničit obrazy pravděpodobně v roce 2011. Motivace není zcela jasná. Na zámku se ale tehdy rekonstruovaly prostory, ve kterých později vznikla kavárna, právě v nich byly zničené obrazy původně uloženy. Stavebníci prostory potřebovali vyklidit.