Remek vzpomínal na svůj let ve hvězdárně, kam chodil do astronomického kroužku

Fanoušci kosmonautiky se s Remkem setkali osobně při autogramiádě. A že jich nebylo málo. Zájem předčil očekávání pořadatelů a na podpis od jediného českého kosmonauta čekaly ve frontě stovky lidí.



„Jsem rád, že se připomnělo 40. výročí mého letu. Ne kvůli historii a vzpomínání, ale kvůli tomu, že je před námi velmi zajímavá perspektiva. V Brně se dost institucí a lidí účastní na kosmických programech. V první řadě tady dobře funguje planetárium a že sem lidi přišli v tak velkém počtu, znamená, že je to zajímá,“ okomentoval Vladimír Remek, kterého letos čeká ještě jedno jubileum. Na podzim totiž oslaví sedmdesátku.

Zavzpomínal i na své kosmonautické začátky. „Jako devítiletý kluk si pamatuji start prvního Sputniku v roce 1957, sledoval jsem i start Gagarina. Když jsme se přestěhovali do Brna, začal jsem tady chodit do astronomického kroužku. Kdo by v té době nechtěl být kosmonautem? Můj táta byl pilot, takže jsem k tomu měl blízko,“ zavzpomínal Remek.

K příležitosti výročí se v Brně otevřela i pobočka vesmírné agentury. „Československo se před 40 lety stalo třetí zemí, která měla vlastního kosmonauta. Není to ale jen o tom, že bychom se slzou v oku vzpomínali na dobu minulou. Snažíme se Brno zviditelnit na kosmické mapě světa a otevíráme tady pobočku Evropské kosmické agentury, která bude aktivně vyhledávat firmy pro zapojení do kosmického průmyslu,“ upozornil ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.

Ani Remek nechce jen vzpomínat, ale dívat se do budoucnosti. „Jsem přesvědčen, že jsme na počátku možností létat do vesmíru s cílem mít jednou šanci přesídlit na jinou planetu, až ta naše začne kolabovat. Lidé vždy hledali nějakou cestu dál - z jednoho kontinentu na druhý, z ostrova na ostrov. My zvažujeme možnosti jiné planety,“ řekl a dodal, že přesídlení lidí do vesmíru v budoucnu nevidí jako sci-fi.

Vladimír Remek se dostal do vesmíru 2. března roku 1978, kdy na oběžnou dráhu Země vynesla raketa kosmickou loď Sojuz 28. Remek jako první kosmonaut, který nebyl ani Američan, ani Sovět, prožil společně s velitelem lodi Alexejem Gubarevem ve vesmíru téměř osm dní. Původně byl vojenským pilotem a prošel všemi koly výběru v takzvaném Hvězdném městečku v Rusku, kde kosmonauti absolvovali výcvik. Na stanici pak dělali několik pokusů a televize je vysílala v přímém přenosu.