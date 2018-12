Disident po revoluci propadl drogám a unesl syna, teď je soudí společně

Kauza Voroněž Případ trojice, která podle spisu před rokem spustila požární hlásič při vaření pervitinu v brněnském hotelu Voroněž , začal projednávat Městský soud v Brně letos v říjnu. Kromě Vladimíra Veselského čelí obžalobě i jeho syn Vojtěch Špaček a jejich známý Štěpán Matuštík – hrozí jim až pět let vězení.

Zatím vypovídal především již patnáctkrát trestaný Matuštík , který tvrdí, že on sám do výroby pervitinu zapojený nebyl. Na hotelový pokoj si prý pro pervitin pouze přišel. Špaček popřel, že by Matuštíkovi, přezdívanému v Brně Vařič, drogy nabízel.

Veselský odmítl vypovídat úplně, nicméně do líčení aktivně zasahoval obstrukcemi. Přes opakované protesty soudkyně Soni Nováčkové se Matuštíka vyptával na nesouvisející otázky o jeho zdravotním stavu nebo sexuální orientaci. Na soudkyni se dokonce rozhodl podat stížnost, státního zástupce zase nařkl ze zneužití pravomocí. Další jednání soudu je nařízeno na 9. ledna.