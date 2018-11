Rychlíky z Brna do Bohumína získal RegioJet. České dráhy trasu opustí

16:27 , aktualizováno 16:27

Z Brna do Ostravy a dále do Bohumína budou od konce příštího roku dalších osm let jezdit jen rychlíky RegioJetu. Ministerstvo dopravy jim dalo přednost před stávajícím státním dopravcem České dráhy. Počet spojů na trati se také navýší.