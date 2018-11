Další dopravní komplikace, vlaky jedoucí do Brna skončí už v Židenicích

Když se před dvěma týdny začala opravovat Zábrdovická ulice, doporučoval dopravní podnik cestujícím, aby využívali do centra Brna vlakové spojení mezi Židenicemi a hlavním nádražím. Sotva si ale na tuto změnu zvykli, musejí se připravit na další dopravní šok.

Od 9. prosince začne platit výlukový jízdní řád. Kvůli pokračujícím opravám nástupišť na hlavním nádraží totiž vlaky jedoucí od Přerova, Olomouce či Veselí nad Moravou budou končit právě v Židenicích, kde se už nyní ve špičce tísní stovky lidí.

Do „městských spojů“ tak budou nově přestupovat další stovky cestujících z dálkových vlaků. Posílení spojů ale České dráhy v nejvytíženějších časech neplánují.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zaštiťující opravy přitom upozorňuje, že na zastávce v Židenicích se půjde až na samou hranu kapacity.

„Svedeme tam nejenom dopravu regionální, ale také dálkovou tranzitní i nákladní,“ upozornila mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová. Železničáři předpokládají, že tento stav potrvá až do 14. prosince příštího roku.

Židenické vlakové nádraží je nyní pro cestující z východních částí Brna klíčové. Kvůli opravám mostu u Vojenské nemocnice uzavřeli silničáři celou Zábrdovickou ulici a část Cejlu od křižovatky s Francouzskou a Vranovskou, což se citelně dotklo cestujících MHD.

Na Starou osadu nyní nejezdí tramvaje a hlavními přestupními místy se staly Dělnický dům v Židenicích a zastávka Životského. Oprava mostu potrvá patnáct měsíců.

„Už před rokem jsme jednali se zástupci odboru investic magistrátu a žádali jsme je, aby se uzavírka kvůli mostu a další práce na hlavním nádraží nějak zkoordinovaly. Upozorňovali jsme, že může dojít k velkým problémům. Odezva ale žádná,“ uvedl místostarosta brněnských Židenic Petr Kunc (TOP 09).

Podle náměstka primátora Richarda Mrázka (ANO) ale řešení v tomto případě není na městě. „O připravované výluce vím. Nicméně dopravní spojení mezi Židenicemi a hlavním nádražím musejí vyřešit České dráhy,“ reagoval.

Vlak každých 15 minut

České dráhy vzhledem k opravám mostu nemohou zajistit náhradní dopravu. Zajistí jen, aby mimo špičku od devíti hodin ráno do dvou hodin odpoledne jezdily vlaky mezi hlavním nádražím a Židenicemi v kratším intervalu patnácti minut.

„Využijeme vlaky, které jezdí na Blansko. V časovém prostoji, který mají před odjezdem, dopraví cestující na trase do centra a zpátky do Židenic. Chceme docílit, aby se lidé přijíždějící z omezených linek od Přerova, Olomouce a Veselí nad Moravou mohli dostat do centra,“ přiblížila regionální mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Také zdůraznila, že už kvůli opravě Zábrdovického mostu dráhy ve špičce posílily vlakové spoje. Ráno odjíždí do centra vlak zpravidla každých pět minut. „Zaznamenali jsme navýšení počtu cestujících. Žádné potíže s kapacitou jsme ale zatím neřešili,“ poznamenala Rajnochová.

Kompletní nové jízdní řády budou známé na konci listopadu.

Výluka na hlavním nádraží Během výluky neprojedou vlaky kolejemi u 1. až 4. nástupiště v těchto směrech: Modřice – Vranovice – Břeclav (ovlivní linky Ex3, R13, S3)

Brno-Chrlice – Křenovice horní nádraží (ovlivní linku S2)

Brno-Černovice – Slatina – Veselí nad Moravou / Olomouc / Přerov (ovlivní linky R8, R12, S6, R56) Zastávka na hlavním nádraží bude dosažitelná od Střelic a Brna-Židenic, nebude jí ale možné projet. Vlaky výlukou postižených linek odkloní na jiná brněnská nádraží. Mezi jinými i do Židenic. Stavět tam budou vlaky přijíždějící od Přerova a Olomouce (linky R8 a R12) či osobní a spěšné vlaky od Veselí nad Moravou (linky S6 a R56). Severní větev Březová nad Svitavou – Letovice – Blansko – Brno nebude výlukou dotčena.