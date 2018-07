Exsenátor napsal na kandidátku muže bez jeho vědomí, má platit odškodné

Loni na podzim se ještě Vlastimil Sehnal mohl radovat. Soud totiž bývalého senátora za ODS a někdejšího bosse fotbalové Zbrojovky Brno nakonec osvobodil v roky se vlekoucím projednávání obžaloby z machinace s pozemky v Lipůvce na Blanensku, kde byl starostou. Ve středu naopak Sehnal u soudu v jiném případu prohrál.

Někdejší výrazný hráč jihomoravské politiky se loni pokusil vrátit na scénu s hnutím Sportovci. Na kandidátku do Poslanecké sněmovny shromáždil ve všech krajích udivující množství sportovních celebrit i významných postav z lokálních oddílů. Najít se mezi nimi dali třeba bývalí fotbalisté Ladislav Vízek či Libor Došek nebo olympijský vítěz v dráhové cyklistice Jiří Daler.

Ne všechny kandidáty ovšem poslalo hnutí do voleb s jejich souhlasem. Jeden z těchto případů řešil blanenský soud a určil, že agronoma ze Střílek na Kroměřížsku Josefa Lišku zařadilo Sehnalovo hnutí na kandidátní listinu protiprávně. Šéf hnutí má podle nepravomocného rozsudku Liškovi zaslat omluvný dopis, zveřejnit ho v regionálním tisku a zaplatit mu 200 tisíc korun jako náhradu.

„S rozsudkem jsem spokojený, protože se vyhovělo všem mým požadavkům,“ sdělil Liška, který podniká a podporuje fotbalový oddíl ve Střílkách. Díky tomu se dostal do kontaktu se Sehnalovým politickým hnutím.

Loni na přelomu června a července podepsal petici za registraci hnutí. „Bylo tam napsáno, že podpisem v žádném případě nevstupuji do strany nebo nevyslovuji souhlas s kandidaturou,“ doplnil Liška s tím, že se vždy snažil být apolitickým člověkem.

Jak ale tvrdí, jeho údaje následně Sehnalovo hnutí zneužilo. Na čestném prohlášení, kterým se měl Liška přihlásit ke kandidatuře, byl podle něj zfalšovaný podpis.

Z kandidáta udělal „předsedu JZD“, ten sklidil posměch

Po Sehnalovi chtěl, aby ho ze seznamu vyškrtl. Kvůli tomu se s ním také vůbec poprvé sešel. „Snažil se mě přesvědčit, abych to nechal být, že je to celé nedopatření,“ sdělil. Liška ale trval na vyškrtnutí.

Kdo je Vlastimil Sehnal Koncem 80. let začal podnikat. V Lipůvce vlastnil autoservis .

. Od ledna do června 1990 byl poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Občanské fórum.

Federálního shromáždění za Občanské fórum. V letech 1994 až 2014 byl zastupitelem obce Lipůvka na Blanensku za ODS. Šest let obec vedl jako starosta .

. Několik let vlastnil fotbalový klub 1. FC Brno (dnes FC Zbrojovka Brno).

1. FC Brno (dnes FC Zbrojovka Brno). V roce 2004 byl zvolen senátorem za ODS.

za ODS. V loňském roce založil politické hnutí Sportovci. Ve volbách do Sněmovny získalo 0,2 % hlasů.

Toho se také dočkal, nicméně volební lístky už byly v tiskárně, takže všichni voliči na Zlínsku jeho jméno na kandidátce stejně viděli, navíc nepřesně uvedeného jako „předsedu JZD“. „Beru to jako urážku, abych byl označován za kolektivizátora ze socialistického podniku. Sklidil jsem za to výsměch já i moje rodina, v práci mě někteří zdravili ‚čest práci, soudruhu předsedo‘,“ posteskl si Liška.

Sehnal ani jeho obhájce se k soudu do Blanska nedostavili, přesto se přelíčení konalo. „Pan žalovaný se omluvil z jednání, ale nepožádal o odročení,“ vysvětlil soudce Dominik Kožnárek. Právě na to však exsenátor spoléhal. „Řádně jsem se omluvil, myslel jsem, že soud nebude,“ řekl Sehnal.

Žaloba leží u blanenského soudu od konce listopadu minulého roku. Za celou dobu do ní Sehnal nedodal žádný písemný důkaz na svoji obranu. „Nastala trochu překvapivá situace, že žalovaný, ačkoliv na to měl čas více než půl roku, žádná tvrzení v žalobě nezpochybňuje,“ doplnil soudce.

Sehnal přesto v reakci pro MF DNES jakákoli Liškova obvinění odmítá a nesouhlasí, že ho uvedl na kandidátní listině bez jeho souhlasu. „Je to naprostý nesmysl, tomu nemůžete věřit. Vím jen, že se na Zlínsku kolem toho nějak dohadovali,“ prohlásil Sehnal s tím, že se plánuje proti rozsudku odvolat.

Další případy z kandidátky řeší policie

Liška přitom není sám, kdo byl na kandidátní listině veden bez svého souhlasu. Stejně na tom byli i další kandidáti, mezi nimi například známý fotbalista Horst Siegl nebo hokejový mistr světa Pavel Richter. Ani jeden z nich podobnou žalobu nepodal ani nechystá.

„Já nic podnikat nebudu, na kandidátku mě zapsali kamarádi, už se mi za to omluvili,“ uvedl Richter. Siegl celou věc taky pustil z hlavy. „Řešil jsem to na začátku, ale pak to vyšlo do ztracena a už to mám za vyřešené,“ prohlásil.

Od loňského podzimu policie prověřuje sedm trestních oznámení údajných kandidátů za Sportovce. Pokud se případ dostane až k soudu, hrozí exsenátorovi za trestný čin maření přípravy a průběhu voleb šest měsíců až tři roky vězení.

Různé kauzy okolo Sehnala už mají delší historii. V roce 2008 krátce před krajskými volbami vyšla na veřejnost nahrávka rozhovoru, kde mluvil Sehnal s majitelem stavební firmy Přemyslem Veselým.

Ten si na ní Sehnalovi stěžoval, že ODS vybírala prostřednictvím tehdejšího krajského volebního lídra Milana Venclíka „desátky“ za přidělování stavebních zakázek. Sehnal nahrávku označil za podvrh, policie se tím přesto zabývala. Případ však odložila se zdůvodněním, že záznam je sice pravý, ale uvedené informace nejsou pravdivé.