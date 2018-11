Prodej bytů jde vyřešit aukcemi, říká nový starosta největší části Brna

Jste urbanista, architekt a projektant. Na co se zaměřujete?

Víc než dvacet let se věnuji zpracovávání územních plánů a studií pro obce a města. Tady na jižní Moravě jsem dělal například územní plán Břeclavi, Slavkova u Brna, ale také menších obcí.

Na Brně-střed ale dostalo územní plán na starost ANO. Jak to?

Oni mají výstavbu a územní plánování, já jsem si zvolil rozvoj městské části, což spojuje všechny oblasti. Tvoří se územní plán celého Brna a s tím budeme mít jako městská část hodně práce.

Jak může městská část ovlivnit přípravu územního plánu? To je přece celoměstská záležitost.

To ano, ale u nás se protínají nejvýznamnější problémy města – od dopravy přes zeleň až po všechny prvky infrastruktury. A městská část musí hájit svoje území, aby ji územní plán nepoškodil nebo aby si prosadila věci v oblasti rozvoje. O tom všem budeme jednat v komisích, v radě, v zastupitelstvu i s lidmi. Závěry pak chceme důrazně prosazovat při jednání s městem.

To by mělo jít, protože také ve vedení Brna bude ODS. Rozdíl je však v tom, že vy jste v koalici s ANO, které je na městě v opozici. Jak to bude fungovat?

Myslím, že dobře. Alespoň když jsme připravovali koaliční smlouvu, tak to fungovalo.

Vedle bytů a zvelebování veřejných prostranství jste k prioritám přiřadili revizi rezidentního parkování. Kde bydlíte?

V Mášově ulici, kde byla situace kritická. Parkovali tam lidé, kteří pracují v centru nebo si tam chtěli něco zařídit. A přes týden studenti.

A jak to vypadá po 1. listopadu, kdy se rezidentní parkování rozšířilo i do této oblasti?

Je to lepší. Ve dne volnější, večer méně, ale stačí jednou objet a nějaké místo se tam vždycky najde.

Tak to byste měl být spokojený, a ne chtít systém změnit, ne?

Teď ale nezaparkují lidé v ulicích za modrými zónami. Měly se zavést v celé městské části. A na to měly navázat další městské části, ale ruku v ruce se záchytnými parkovišti. Třeba pro studenty jsou odstavné plochy Park and Ride ideální volba, jenže zatím existuje jen jedno u Ústředního hřbitova. Než vzniknou ostatní, dala by se otevřít některá už stávající parkoviště zdarma, třeba u polikliniky v Zahradníkově ulici. Obecně jsem pro rezidentní parkování, ale musí fungovat.

Radním pro dopravu se na Brně-střed stane Jan Mandát, předseda spolku Brno autem. Nemáte obavu, že bude výrazně upřednostňovat zájmy řidičů třeba na úkor cyklistů?

Pan Mandát s námi spolupracoval na volebním programu i koaličním prohlášení. A tam je jasně řečeno, že v městské části budeme rozvíjet všechny druhy dopravy, tedy i pro cyklisty a pěší.

Další velké téma je bytová politika, kterou má ODS v gesci. Jaké změny plánujete?

Chceme, aby se městské byty dostaly dříve k lidem. To se dost zpomalilo, protože se jde cestou, že je třeba byty nejdřív opravit. Musí se vypsat soutěž, připravit projekt, vybrat žadatel. Nemám ale nic proti tomu, aby se využila i možnost, že si byty lidé opraví sami a pak se jim to odečte z nájmu.

A co samotné přidělování bytů? Teď si to řeší městské části, Piráti ale razí myšlenku celoměstského transparentního registru. Co vy na to?

Nejsem pro centralizaci, jen proces zpomalí. Přidělování bytů by mělo dál zůstat městským částem.

Jak ale zabránit případům, které vypluly na povrch až po volbách 2014? Právě na Brně-střed bývalý starosta za ODS Libor Šťástka za podezřelých podmínek umožnil pronájem a následnou privatizaci obecního bytu svému švagrovi a ještě po volbách podepsal privatizaci bytu pro svého tajemníka. Závěr sice byl, že nebyl porušen zákon, ale vrhlo to špatné světlo na celý systém přidělování a privatizace bytů.

Přiděluje se vždycky na základě nějakých kritérií a určitá míra pochybení se může stát. Jde o to, jak důkladně je možné prošetřování žadatele. Přece po nich nemůžeme chtít, aby doložili všechny příbuzenské vztahy. Pochybnostem by šlo předejít tím, že by privatizace probíhala aukcí, třeba tam, kde v domech zůstaly jeden dva byty městu.

Životní prostředí a péči o veřejný prostor získalo hnutí ANO, ale vy jste byl v hodnotící komisi, která vybírala projekt na proměnu Moravského náměstí. Co s ním bude?

Bylo třeba jej dopracovat, teď už spěje k územnímu rozhodnutí. Projekt je to výborný a já doufám, že v příštím roce ho začneme realizovat. A na úpravu čeká i Římské náměstí. Tam už byly dvě soutěže, na jednu městská část navázala. Měli bychom se k ní vrátit. Brna-střed se týká také úprava nábřeží řeky Svratky podle návrhu zesnulého architekta Ivana Rullera. To je ale věc města, takže my budeme hrát roli spíše podporovatele a konzultanta.

Brno-střed trápí i přeplněnost mateřských a základních škol, kdy se někde nedostane ani na spádové děti. Co s tím?

V naší části klesá počet narozených dětí, ale školky a školy jsou přeplněné, protože sem vozí děti všichni, kdo pracují v centru. Je to tak otázka volných nebytových prostor a ty bychom mohli nabídnout.

Co bude s manuály na opravu historických domů a boj proti reklamnímu smogu?

V tom budeme určitě pokračovat. Chtěl bych, abychom ročně vybrali jednu nebo dvě historické budovy a opravili je. V plánu je třeba dům naproti nádraží s masnou, která zůstane zachovaná.

Nová koalice na městě se už nechala slyšet, že některé projekty po předchozí vládě hodlá prověřit, třeba v sociální oblasti. Máte v plánu něco podobného také na Brně-střed?

Osobně nevím o žádném projektu v naší městské části, se kterým bych nesouhlasil. Je tam Moravské náměstí, rozpracovaný projekt Dětského sportovně-kulturního centra Staré Brno nad Mendlovým náměstím. A ty považuji za kvalitní. Musím se však teprve se všemi projekty seznámit.

V koaliční smlouvě máte také vylepšení služeb radnice pro lidi. Například prodloužení jednoho úředního dne v týdnu až do 20 hodin. Prosadíte to?

Osobně to považuji za zajímavý podnět, kterému bych se nebránil. Je to však samozřejmě na diskusi s tajemníkem radnice. Ve smlouvě máme na mysli hlavně větší digitalizaci úřadu, aby si lidé mohli vyřizovat věci elektronicky, třeba agendu se stavebním úřadem.

Už je jasné, kdy se naplno pustíte do práce, tedy kdy nová koalice převezme vládu?

Ustavující zastupitelstvo se sejde ve středu 21. listopadu v 16 hodin. Bude to ale hlavně o předávání funkcí a slibech zastupitelů. Opravdu pracovní bude až prosincové zastupitelstvo, kdy nás čeká schvalování rozpočtu.