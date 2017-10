Kritizovaný děkan je rektorem, dříve ho kvůli vyhrůžkám hlídali policisté

Atmosféra strachu, nastolení totalitního režimu, odchody a vyhazovy pěti desítek zkušených pedagogů a s tím spojené zhoršení kvality výuky. I to je jedna verze příběhu, jak vypadá výuka na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně – jediné vysoké škole v Česku, která vychovává nové veterináře. Za vším podle řady studentů a bývalých pracovníků stojí děkan Alois Nečas z Fakulty veterinárního lékařství, kterého kvůli výhrůžkám musela v minulosti několik týdnů doprovázet i policejní ochranka (více najdete zde).

Menším protestním pochodem i otevřeným dopisem s peticí s dvěma stovkami podpisů jej vyzvali, aby zvážil své další setrvání ve funkci děkana a vzdal se kandidatury na rektora školy, kterou navštěvují tři tisícovky studentů.

Přání se jim však nesplnilo. Akademický senát včera Nečase zvolil na post nejvyšší – funkci bude zastávat v letech 2018 až 2022. Dlouhodobé spory mezi částí studentů, pedagogů a na druhé straně vedením, které na brněnských vysokých školách nemají obdoby, vrcholí.

Místo zkušených pedagogů čerství absolventi

Ostatně ani samotná volba rektora nebyla jednoznačná. Ke zvolení Nečas potřeboval nadpoloviční většinu platných hlasů – z 31 jich dostal těsných 17, jeho dva protikandidáti pak 11 a 3. I to dokazuje rozpolcenost univerzity.

„Dlouho jsme si stěžovali kvůli tomu, že si univerzita pod vedením děkana Nečase nevede dobře. Postupně začali odcházet učitelé, poslední kapkou však bylo neprodloužení smlouvy Josefu Zajícovi několik měsíců před důchodem. Když někdo vyhazuje tak kvalitní pedagogy, musí se zasáhnout,“ prohlásila bývalá vyučující na univerzitě a zároveň iniciátorka dopisu Zlata Hošková. „O kvalitní studenty nemáme nouzi, s pedagogy to už tak růžové není,“ přidal se Miroslav Svoboda, který v boji o rektorský post s Nečasem prohrál.

O problémech svědčí i anketa na webových stránkách Veterina beze strachu, v níž současní studenti hodnotili klima na univerzitě. Většina z nich má obavy, že nedostudují, pokud se jejich úsudek donese k Nečasovi. „Máme strach projevit vlastní názor, což je v demokratické společnosti a na akademické půdě absolutně nepřípustné. V čele jediné veterinární univerzity v Česku by měl být někdo, kdo jde studentům a ostatním zaměstnancům příkladem – jak svou morální stránkou, tak odbornou činností a řešením problémů, což profesor Nečas nikdy za svého působení nedokázal,“ napsal anonymně jeden ze studentů. A své jméno nechtějí kvůli strachu z budoucnosti zveřejnit ani další.

Vyhození kantoři se nicméně kritiky nebojí. „Za Nečasovy vlády odešla z veterinární fakulty řada pedagogů. A všichni to byli učitelé s pedagogickou praxí a hlavně s praxí v oboru, a to minimálně pět let. Na jejich místa nastoupili čerství absolventi, kterých si sice velice vážím, přesto si myslím, že zbavovat se odborníků správné není,“ prohlásil po svém propuštění Josef Zajíc.

„Odchází jen ti nekvalitní“

Budoucí rektor ale nadměrné propouštění popírá. „Srovnával jsem své působení v roli děkana od roku 2010 s předchozími osmi lety. Za tu dobu odešlo 1,6 pracovníka na rok, v předchozím období to bylo 2,3,“ vypočítal Nečas.

A ani to podle něj není závratné číslo. „Z funkce děkana vyplývá, že hodnotí pracovníky za tvůrčí a odborné působení, zda jsou přínosem pro fakultu. A na místa, kde chybí kvalita, musí přivést nové, mladé, perspektivní lidi, kteří mají potenciál,“ vysvětlil jednapadesátiletý profesor a dodal, že z tohoto důvodu nebyla prodloužena smlouva ani Zajícovi. „Za mého působení nevydal žádnou publikaci. Není to nic osobního,“ poznamenal Nečas.

Kritici ale tvrdí, že odchodů bylo mnohem víc a právě kvůli nim došlo i na slučování ústavů. Situace se tak prý začíná podobat hlubokému komunismu, kdy nebyl dostatek prověřených profesorů, a musely se tak katedry a ústavy sdružit do stanoveného počtu. „Zanikla například klinika přežvýkavců, takže se teď studenti učí prasata a krávy dohromady. Vracíme se zpět k padesátým letům,“ uvedla jedna z bývalých pedagožek Eva Lokajová.

Zdaleka ne všichni však stojí proti Nečasovi. Například jeho kolega a současný proděkan veterinární fakulty Michal Crha tvrdí, že Nečas je pro post rektora dobrou volbou. „V pracovištích máme systém, i ve světě je běžné, že farmová zvířata se vyučují na jednom místě,“ zastal se dřívějších změn Crha.

A ani Nečas si nemyslí, že by jeho přítomnost v rektorském křesle poškozovala pověst univerzity. „Studenti se mě nemusí bát. Pomáhám jim a drtivá většina z nich se po ukončení studia stane mými přáteli,“ uzavřel Nečas.