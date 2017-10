Na jižní Moravě kandidují ve volbách zpěvák písní Karla Gotta i olympionik

Více kandidátů, více stran a hnutí a mezi nimi více žen. Kandidátka, na které se sešli skoro samí sportovci nebo pokusy o návrat bývalých známých politiků. A také jedno hnutí (Národní socialisté), které je mezi všemi kraji specialitou jižní Moravy. I to lze vyčíst z 26 jihomoravských kandidátních listin do sněmovních voleb, které se konají už za tři týdny.

1. Statistika nemusí být nuda

Nejstarší kandidátky letošních sněmovních voleb se narodily v roce 1928, kdy se v Brně otevřelo nové výstaviště. Pánské krejčové Marii Hyrmanové z Bloku proti islamizaci a Miroslavě Košíkové kandidující za Sládkovy Republikány je 89 let. Mohly by být prababičkami pěti nejmladších kandidátů, kteří sotva dosáhli hranice volitelnosti – 21 let. Nejvíc je jich z Dělnické strany sociální spravedlnosti. Průměrný věk jihomoravských kandidátů je 45 let.

2. Ženy ano, ale spíš vzadu

Na kandidátkách je 202 žen, ale jsou spíše na nevolitelných místech. Jen pět stran má ženy v čele a pouze Jana Malá z ANO a Jana Krutáková za Starosty a nezávislé mají podle volebních průzkumů reálnou naději uspět. Třetina kandidátů je bez politické příslušnosti. Naproti tomu ČSSD, Řád národa – Vlastenecká unie, Národ sobě a Cesta odpovědné společnosti posílají do voleb pouze své členy.

3. Návraty i odchody

Někteří politici si od voleb slibují comeback. Například bývalý primátor města Brna za ČSSD Roman Onderka, který je dnes pouze řadovým brněnským zastupitelem. Na kandidátce zaujímá volitelné šesté místo. A na o něco horší 9. pozici se za KDU-ČSL pokusí o návrat Antonín Tesařík (57 let), exnáměstek ministrů dopravy a kultury a bývalý krajský radní.

Fakta Kandidátky pod lupou Do voleb jde 741 kandidátů, 26 hnutí a stran.

Jejich věkový průměr je 45 let – nejstarší mají 89, nejmladší 21 let.

– nejstarší mají 89, nejmladší 21 let. Kandiduje 202 žen , to je 27,2 % z celkového počtu. Pouze pět stran má v čele kandidátky ženu.

, to je 27,2 % z celkového počtu. Pouze pět stran má v čele kandidátky ženu. Třetina uchazečů jsou nestraníci .

. Kandiduje 22 lékařů s titulem MUDr. Nejvíc je jich za stranu TOP 09.

s titulem MUDr. Nejvíc je jich za stranu TOP 09. Jen na jižní Moravě jde do voleb hnutí Národní socialisté.

Naopak v minulých volbách úspěšný poslanec za ANO a někdejší rektor Masarykovy univerzity Jiří Zlatuška jako poslanec končí. ANO už ho nenominovalo. „Asi o mě nebyl zájem,“ poznamenal Zlatuška. Naopak kandiduje rektor Vysoké školy Karla Engliše Zdeněk Koudelka (ČSSD), o němž se mluví jako o autorovi Klausovy amnestie.

A otázka je, jak dopadne dlouholetý komunistický poslanec Miroslav Grebeníček. Na kandidátce je šestý. Přeskočili ho mladí komunisté – sociolog Filip Zachariaš (24 let) a dopravní specialista Emil Pernica (27 let).

Nový jev u komunistů zaznamenal i politolog z Masarykovy univerzity Michal Pink. „Může to znamenat, že se strana kovaných komunistů snaží omladit a polidštit, nebo vyrostla nová generace lidí, kteří komunismus nezažili a budou ještě kovanější,“ poznamenal Pink.

4. Lidé z oboru zábavy

Kandidátky skrývají i lidi z oblasti zábavy. Například komunisté mají na 32. místě kandidátky profesionálního zpěváka z Bučovic Josefa Boudu. „Ve volbách dělám jen křoví. Na Sněmovnu nemám časový prostor ani žaludek. Pro místní se ale jako zastupitel snažím dělat, co můžu,“ říká Bouda, jehož životním vzorem je Karel Gott a svou tvorbou i názvem kapely Karel Gott Revival Morava se k tomu plně hlásí.

A do oboru zábavy patří i zpěvák a vypravěč vtipů František Uher z Lanžhota ze sdružení Rozumní – stop migraci a diktátu EU Petra Hanniga. „Znám se s ním dobře a s hodně jeho názory se ztotožňuji, proto jsem se rozhodl ho podpořit,“ říká Uher. Na stejné kandidátce je i Petr Skácel. Prezentuje se jako občanský aktivista za zrušení letního času.

5. Sportovci do politiky

Snad nejjednoznačnější kandidátku mají Sportovci. Vede ji devětatřicetiletý bývalý fotbalový útočník Libor Došek, který dnes působí jako vedoucí týmu Zbrojovky Brno. Mezi kandidáty bychom našli například i Jiřího Dalera (77let), který na letních olympijských hrách v Tokiu v roce 1964 získal zlatou medaili ve stíhacím závodě jednotlivců.

To kandidátka Pirátů je plná IT specialistů, programátorů, webových a marketingových stratégů. I tady ale mají blízko ke sportu. Mají mezi sebou specialistu pro fotbalový stadion za Lužánkami Marka Fišera (34 let).

„Není to sportovní funkce, i když občas dělám spojku mezi fanoušky, ale hlavně se starám o přípravu dokumentace rozvoje území Ponava, kam patří i budoucí stadion za Lužánkami,“ uvedl.

6. Do voleb po rozruchu

Prosadit se pokusí i čtyřka kandidátky hnutí Řádu národa – Vlastenecké unie Roman Sedlačík, který na sebe před časem upozornil tím, že zavolal hodonínské strážníky na dva turisty s černou barvou pleti. Podle něj byli podezřelí, protože mluvili lámanou angličtinou a mohli být muslimové. „Vysloužil“ si vlnu kritiky na internetu. Na otázku, zda mu příhoda nepoškodila renomé u voličů, neodpověděl. Vracet se k ní nechce ani jednička kandidátky Jana Gajošová. „Pořád dokola se řeší jen kolega Sedlačík. Nejsme xenofobní ani rasistické hnutí. Chceme jen sebevědomý stát, ve kterém si budeme všichni rovni,“ řekla.