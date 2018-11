Brno si zaslouží mít celé vedení za plný plat, říká budoucí primátorka

Do poslední chvíle jste čekali na schválení koaliční smlouvy Piráty, z nichž však někteří byli proti. Včetně budoucí radní Markéty Gregorové. Jak bude koalice stabilní?

Myslím, že bude stabilní právě proto, že prošla tak složitým schvalovacím procesem.

Nebudou vás ale Piráti vydírat? Měli mít dvě křesla, nakonec však získají tři a oblast majetku. Vy jako ODS jste jim ustoupili.

Nepovažuji to za vydírání, je to součást koaličních vyjednávání. Ve chvíli, kdy měli výrazně výhodnější nabídku, tak při rozhodování, kterou variantu zvolit, přišli s požadavkem na zlepšení pozic.

Myslíte nabídku hnutí ANO Pirátům na čtyři křesla?

Přesně tak. Nemyslím si však, že by v budoucnu měl nastat jakýkoliv problém.

Viděla jste se od 7. října, kdy došlo ke změně ve vyjednáváních, s končícím primátorem za hnutí ANO Petrem Vokřálem?

Osobně jsem se s ním potkala, ale nejednali jsme. Samozřejmě jsou s ním v kontaktu Petr Hladík z KDU-ČSL a Tomáš Koláčný za Piráty, kteří jsou součástí i končící koalice s hnutím ANO.

Mluvila jste o tom, že chcete šetřit provozní výdaje. Jak je budete šetřit, když všichni vaši radní budou uvolnění, jinými slovy za plný plat, což je více než dnes, kdy jich je osm?

Provozní výdaje jsou poměrně široká masa výdajů a není to jenom o tom, jestli budou zastupitelé uvolnění, nebo ne. Náš cíl je, aby bylo co nejvíce investováno, aby provozní náklady byly na co nejnižší úrovni.

Proč vůbec budou všichni radní a k tomu více zastupitelů uvolnění?

Kopíruje to nastavení na kraji, kde jsou všichni členové rady uvolnění a kde se to osvědčilo. Má to své opodstatnění, protože každý má svou gesci, není to jen radní bez portfeje. A myslím, že tak velké město, jako je Brno, si to zaslouží. Je otázka, jestli to takto bude definitivní, pravděpodobně však ano.

V městské části Brno-střed, kde jste zastupitelka, budete mít koalici s hnutím ANO a lidovci, přestože většinu byste měli i s Piráty, se kterými jdete do vedení Brna. Proč je to tam jinak a tam si s ANO rozumíte?

Hned po volbách tam byla dohoda výrazně dál a byla skutečně stvrzena, na rozdíl od městské úrovně. V prvních fázích, kdy jsem se účastnila jednání, tam žádné rozpory nebyly. Později jsem sice u jednání neseděla, ale neviděla jsem tam problémy ani teď, když jsme na klubu schvalovali koaliční smlouvu.

Máte mandát na Brně-střed. Jak se tam budete angažovat?

Budu jen běžná zastupitelka.

Jak si myslíte, že bude probíhat spolupráce s Jihomoravským krajem, kde rada v čele s hnutím ANO odložila rozhodnutí o příspěvku na nový koncertní sál? Nebude spolupráce drhnout po vyšachování ANO v Brně?

Pevně věřím, že nebude. Součástí krajské koalice jsou kromě ANO i sociální demokraté, kteří jsou také v té naší. Po zvolení primátorkou plánuji jako jednu z prvních věcí schůzku s panem hejtmanem a všechny projekty, které jsou společné pro kraj i Brno, s ním chci prodiskutovat. Věřím, že bude mít stejný cíl jako já.