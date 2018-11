Nová brněnská „čtyřkoalice změny“ těží z plánů svých předchůdců

Kromě podpory klíčových dopravních staveb chce nová koalice stejně jako ta stávající postavit nový velodrom, hokejový stadion, zvýšit transparentnost magistrátu nebo dokončit nový územní plán do roku 2022.

Jiné projekty je nutné podle nich podrobit analýze a zvážit, například zabydlování bezdomovců. O některých dalších smlouva zcela mlčí.

Rezidentní parkování: Místo „květinky“ dvě či tři zóny

Největším rozdílem je pohled na rezidentní parkování. To chce nová koalice už v dubnu příštího roku změnit ze současného systému „květinky“, kdy lidé mohou parkovat jen v blízkosti svého bydliště, na dvou nebo tříoblastní systém. Podle něj by Brňané měli parkovat v celém městě kromě historického centra zdarma. Novou koncepci by koalice ráda zveřejnila v lednu.

„Nejlepší by byla kombinace dvouzónového a současného systému, ale to je velmi složité a nemáme vzor v žádném jiném městě. Takže to potřebujeme vymyslet,“ poznamenal Petr Hladík (KDU-ČSL), který bude v nadcházejícím období prvním náměstkem.

V oblasti dopravy koaliční smlouva akcentuje využití stávajících kolejí na území města pro infrastrukturu městské a příměstské dopravy.

„Znamená to vybudovat zastávky v Obřanech, což už je v běhu, ve Starém Lískovci nebo u AZ Tower. Pustit mezi stávající spoje vlaky příměstské a městské. Vyžaduje to však jednání s Českými drahami a Správou železniční dopravní cesty a také s krajem,“ popsal Hladík.

Spoje budou potřeba i kvůli rozšíření rezidentního parkování a stavbě záchytných parkovišť. To by měla řešit vize městské hromadné dopravy. V dohodě je zakotvená i silniční spojka mezi Cejlem a Zvonařkou, která ulehčí Kolišti, oživí celou oblast a zároveň do budoucna obslouží nádraží u řeky.

Chtějí koordinátora staveb. Kdy bude, ale netuší

Úplnou novinkou bude funkce koordinátora dopravních staveb. Její práci, popsal Robert Kerndl, budoucí náměstek za ODS, která bude mít v gesci dopravu.

„Městské organizace, například dopravní podnik, teplárny, vodárny, technické sítě nebo Brněnské komunikace, mu budou posílat plány velkých investičních akcí. Jeho úkolem bude termíny investic sladit,“ uvedl Kerndl.

Koordinátor bude také motivovat externí organizace, například E.ON či plynárny, aby se přizpůsobily. Současně Brněnské komunikace začnou připravovat objízdné trasy a odstartuje informační kampaň pro lidi. Při výběru dodavatele stavby bude rozhodovat i čas. „Pokud to nebude nikoho rušit, dá se stavět i o víkendech nebo v noci,“ upřesnil Kerndl.

Kdy ale koordinátor začne fungovat, zatím není jasné. „V tuto chvíli to nedokážu říct, protože tu funkci musíme zřídit, musíme vypsat výběrové řízení, ale je to priorita,“ říká budoucí primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Čtyřkoalice oživí privatizaci městských bytů

Novinkou, kterou prosadili Piráti, je například zveřejňování výběrových řízení nad 200 tisíc korun – do šesti milionů u staveb a do dvou milionů u ostatních investic. ODS souhlasí.

„Čas ukáže, jak to bude fungovat a zda nebude paralyzovaný úřad nebo příspěvkové organizace. Těm bychom chtěli poskytnout poradenství,“ podotkl Kerndl.

Změna by měla nastat například i v možnosti koupit si městský byt. Pravidla schválená na jaře 2016 se měnit nebudou. ODS chce však prověřit i případy, kdy domy byly už zařazené do privatizace, ale po roce 2014 je město z prodeje vyřadilo.

„Je třeba aktualizovat nabídku, protože ceny a nájmy jsou někde jinde a my chceme zrychlit prodej bytů, které se nedaří obsadit,“ upřesnil Kerndl.

Podle budoucího náměstka za Piráty Tomáše Koláčného o žádnou masovou privatizaci nepůjde. „Město by si mělo ponechat těch 28 tisíc bytů, které má, aby mohlo dělat nějakou bytovou politiku,“ míní Koláčný, jehož strana bude mít na starosti majetek.

Změny se rýsují v sociální oblasti, jež bude v gesci ODS. Koalice totiž chce prověřit sociální projekty Rapid Re-Housing, zabydlování rodin bez domova, a Housing First – zabydlování bezdomovců. Z dalších věcí se město víc zaměří na seniory a třeba i na větší podíl občanů na rozhodování města.

O sporu kolem pozemků ze Lužánkami smlouva mlčí

Smlouva nezmiňuje stadion za Lužánkami a vyřešení sporu kolem pozemků s podnikatelem Liborem Procházkou. „Rozhodčí řízení, které navrhovalo ANO, v nás úplně nebudí důvěru. Jsme pro klasickou soudní cestu,“ uvedl Koláčný.

Dokument neřeší ani městský koncern, sdružující městské firmy, ale všichni členové koalice se shodují na tom, že by měl fungovat i nadále. A chybí i projekt centrálního úřadu za hotelem Grand. „Neustoupili jsme od něj, je v programových tezích,“ potvrzuje Vaňková.