Kvůli volbě prezidenta má tiskárna divoké Vánoce, čekala na soud

V tiskárně mezitím už panovala nervozita, že se tisk nestihne v termínu. Lístky totiž musí být rozvezené na pěti stech místech v republice už 28. prosince.

„Povolení k tisku jsme od ministerstva vnitra dostali v pátek kolem šestnácté hodiny a začala s ním už noční směna ve 22 hodin,“ potvrdil Jiří Myšík, generální ředitel břeclavské tiskárny, která má na tisk volebních lístků se státem uzavřený pětiletý kontrakt.

Tisknout budou až do posledního předvánočního pátku, souběžně se lístky zpracovávají v knihárně a balí. Ihned po Štědrém dnu bude následovat distribuce po celé zemi. Zaměstnanci tiskárny si tak odpočinou právě jen 24. prosince, po zbytek svátků se bude pracovat ve standardním čtyřiadvacetihodinovém režimu.

Před Vánocemi největší frmol

Tiskne se 11 milionů hlasovacích sad. Tiskaři museli kvůli zdržení přeorganizovat práci. V předvánočním období je přitom v tiskárně největší frmol a každá změna si vyžádá náročné organizační opatření.

„Poslední měsíce v roce, jako ostatně i v mnoha dalších odvětvích, máme i v polygrafii hodně napilno. Dokončuje se spousta zakázek. A i když volební lístky mají samozřejmě prioritu, je potřeba úspěšně dotáhnout i zbývající práci,“ vysvětluje Myšík.

Kdyby požehnání z ministerstva vnitra přišlo dřív, mohla by tiskárna s volebními lístky také dřív začít. „Bylo by dobré mít na to o pár dní víc i proto, aby následná logistika nebyla tak časově náročná,“ poznamenal šéf Moraviapressu.

První kolo voleb proběhne 12. a 13. ledna. Lístky mají být ve schránkách voličů nejpozději tři dny před kláním.

A bezprostředně poté začne tiskařům další hodně náročný týden. Pakliže žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, začne tiskárna okamžitě připravovat volební lístky pro druhé kolo.

„Tisknout začíná hned první noční směna po uzavření volebních místností. Časově je to poměrně hodně ‚na úzko‘. Okamžitě po zpracování plníme vozy a začínáme rozvážet. Proces tisku, zpracování, adresování a rozvozu probíhá víceméně paralelně,“ popisuje Myšík. Případné druhé kolo volby připadá na 26. a 27. ledna 2018.