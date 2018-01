Nejvyšší soud musí dovolání vraha Dahlgrena dořešit i po jeho smrti

Američan si odpykával doživotní trest za vraždu čtyř příbuzných v Brně-Ivanovicích.

Zákon konkrétně říká, že pokud bylo podáno dovolání pouze ve prospěch obviněného, což je Dahlgrenův případ, nepřekáží jeho smrt dokončení dovolacího řízení. „Trestní stíhání tu nelze zastavit proto, že obviněný zemřel,“ stojí v zákoně.

„Nejvyšší soud (NS) tedy musí i v takovém případě rozhodnout,“ uvedl mluvčí Petr Tomíček. Zdůraznil ale, že se vyjadřuje k obecnému principu, nikoliv ke konkrétnímu případu.

Informace o Dahglrenově smrti zatím není oficiální. Policie v podobných případech identitu nesděluje, její vyjádření však k Dahlgrenovi sedí.

„Policisté zjistili, že se jedná o pětadvacetiletého cizince. Pro zjištění přesné příčiny smrti byla nařízena soudní pitva. Při prvotním ohledání těla bylo předběžně vyloučeno cizí zavinění,“ konstatovala královéhradecká policejní mluvčí Lenka Burýšková.

Soud obdržel Dahlgrenovo dovolání loni v září. Obhajoba navrhovala, aby Američan z výkonu trestu zamířil do zabezpečovací detence, a to zvláště s ohledem na jeho psychický stav, případně aby dostal mírnější trest vězení. Dovolání tak nepolemizovalo s rozhodnutím o vině.

Advokát na Dahlgrenovy sklony upozornil věznici

Dahlgrenův obhájce Richard Špíšek uvedl, že sklony k sebevraždě Dahlgren měl. „Informoval jsem o tomto jak věznici, tak ředitelství vězeňské služby a pevně věřím, že věznice Valdice učinila maximum proto, aby této situace předešla. Chápu ale, že nelze zabránit všem nešťastným událostem, zejména pokud je skutečně snaha na straně odsouzeného něco takového učinit,“ uvedl Špíšek.

Osobně s Dahlgrenem naposledy hovořil na konci loňského podzimu. „Tehdy byl na přechodnou dobu eskortován do brněnské bohunické věznice. Bylo to z důvodu jeho špatného psychického stavu, byl umístěný na psychiatrickém oddělení,“ řekl advokát.

V průměru NS řeší podněty v trestních kauzách 40 dní, složitější případy trvají o něco déle. Ze statistik proto plyne, že rozhodnutí o Dahlgrenovi lze očekávat brzy.

Tehdy dvacetiletý Dahlgren zabil v roce 2013 v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA. Následně jej zadrželi na letišti ve Washingtonu na základě českého zatykače vydaného českými orgány.

Doživotní trest Dahlgrenovi ve sledovaném procesu vyměřil Krajský soud v Brně a potvrdil Vrchní soud v Olomouci.

Život si ve Valdicích vzal také lesní vrah

Dahlgrenovo úmrtí není první sebevraždou doživotně odsouzeného vězně ve Valdicích. Například v září 2010 svůj život ve Valdicích ukončil takzvaný lesní vrah tří lidí Viktor Kalivoda.

Věznice Valdice patří k nejtěžším českým káznicím. Od roku 1857 sídlí v někdejším kartuziánském klášteře, celý komplex má rozlohu téměř deset hektarů.

Trest si za jejími zdmi odpykává přibližně 1100 odsouzených včetně doživotně odsouzených. Zhruba 40 procent valdických vězňů je zaměstnaných, například při broušení litiny či práci s kartonem, ale také ve vnitřních provozech věznice.