Neunesl rozchod s vdanou ženou. Přímo před ní ubodal manžela

Muž nemohl překonat rozchod s o pět let mladší vdanou ženou, která s ním během vztahu otěhotněla, ale rozhodla se zůstat s manželem.

„Odpoledne se dostal do jejich pokoje a přineseným nožem s patnácticentimetrovou čepelí začal na posteli ležícího muže před očima manželky bodat do zad a do břicha,“ přiblížil policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Osmatřicetiletý muž utrpěl řadu bodných a bodnořezných ran, kterým v nemocnici podlehl. „Dotyčný zaútočil přímo před manželkou poškozeného. Její křik zaslechl soused, který běsnícímu muži vyrazil nůž z ruky. Pachatel vyskočil z okna a dal se na útěk,“ uvedl Malášek.

Policisté muže dopadli v pondělí dopoledne, ukrýval se v bytě příbuzných.

„Svou oběť několik dní před tím již jednou verbálně a fyzicky napadl. Za vraždu mu hrozí dvanáct až dvacet let za mřížemi,“ dodal mluvčí.