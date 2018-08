Proces s vrahem těhotné přítelkyně soud neobnoví, nové svědky odmítl

Obětí se stala jeho těhotná přítelkyně. Krajský soud muži původně uložil 20 let vězení, Vrchní soud v Olomouci trest zpřísnil. O vině neměl pochybnosti ani Nejvyšší soud, muž následně neuspěl se stížností u Ústavního soudu.

Tragédie se odehrála v dubnu 2015. Radziszewski podle obžaloby ženu ve 23. týdnu těhotenství svázal, poté jí ucpával ústa rukou či igelitovými sáčky. V poslední fázi jí vložil do úst smotek potravinové fólie. Poté opustil místnost a nechal ženu bez pomoci. Zemřela po několika hodinách. Znalci se přiklánějí k tomu, že bezprostřední příčinou smrti bylo vdechnutí smotku fólie napěchovaného do úst.

Radziszewski už dříve před soudem přiznal, že ženu svázal, ale vraždu prý neplánoval. Trestal ji údajně za to, že v minulosti pouštěla do domu jiné muže.

Muž nyní navrhoval výslech asi deseti svých kamarádů, spolužáků, také bývalé kamarádky oběti či muže, který prodával drogy a poškozená s ním byla údajně v úzkém kontaktu.

Část z nich měla podle odsouzeného dosvědčit, že Radziszewski ženu svazoval i v minulosti a nikdy se nic nestalo, další z nich měli potvrdit, že muž měl už dříve problémy se svým jednáním a že nemusel být příčetný. Podle něj tyto svědky nenavrhoval vyslechnout v hlavním líčení proto, že byl pod vlivem léků a bylo mu to jedno.

Nepřinesli by nic nového, zdůvodnil soudce

„Vypověděl jsem vše podle pravdy, od první výpovědi až po rekonstrukci. Byl jsem zlomenej z toho, co se stalo, že mi ona chybí a že se to nedá vrátit. Nechtěl jsem, aby se to stalo,“ řekl dnes Radziszewski.

Předseda senátu Tomáš Kurfiřt ale provedení dalších důkazů nepovolil a žádost zamítl. Podle něj šlo z části o svědky, kteří už vyslechnuti byli, a z části o lidi, kteří by do případu nepřinesli nic podstatného.

„Pokud by tam byly nové důkazy a nové skutečnosti, tak by to byly takové skutečnosti, které nemohou změnit původní rozhodnutí,“ uvedl Kurfiřt.

Příčetnost muže podle něj prokázaly znalecké posudky a možné dřívější svazování ženy by naopak mohlo být k tíži odsouzeného vzhledem k možnému týrání.

Smrt ženy Radziszewski sám oznámil policii několik dní po činu. Podle verdiktu šlo o trýznivý způsob vraždy spáchaný na těhotné ženě, i proto justice uložila výjimečný trest. Muž si proti dnešnímu usnesení může podat stížnost.