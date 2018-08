Za vraždu ve vlaku zvýšil vrchní soud muži trest z osmi na deset let

Muži původně hrozilo deset až osmnáct let, podle odvolacího soudu není mimořádné snížení trestu pod spodní hranicí trestní sazby v tomto případě na místě. Rozsudek je pravomocný.

Vlček půjde do vězení za vraždu a za nedovolené ozbrojování. „Soud prvního stupně dospěl k názoru, že jsou zde mimořádné okolnosti případu, které snížení pod základní trestní sazbu odůvodňují. My jsme tento názor nesdíleli,“ uvedl mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik.

Proti původnímu rozsudku se odvolal také obžalovaný, který žádal soud o překvalifikování na usmrcení z nedbalosti, za což by mu hrozily maximálně tři roky vězení. Hájil se tím, že k výstřelu došlo neopatrnou manipulací. Podle vrchního soudu šlo však o vraždu, opřel se přitom i o znalecké posudky.

„Obžalovaný byl srozuměn s následkem smrti, a to zejména s ohledem na charakter použité zbraně, kdy musel nejprve dostat nábojnici do nábojové komory a následně zmáčkl spoušť, k čemuž potřeboval značné množství síly. Ze znaleckých posudků i z jeho výpovědi vyplynulo, že spoušť zmáčkl úmyslně, bylo vyloučeno, že by náboj vyšel samovolně,“ doplnil Cik.

Když vytáhl ve vlaku zbraň, byl opilý

Událost se stala loni 22. září, kdy jel Martin Vlček z Brna se svým kamarádem z Brna z oslavy narozenin. Ve vlaku se mu chtěl jako fanoušek zbraní pochlubit pistolí, kterou našel v bytě po svém zemřelém otci. Ze zbraně ale najednou vyšel výstřel.

Soudní lékař propočtem zjistil, že v inkriminovanou dobu byl obžalovaný v silně podnapilém stavu. „Hovoříme o rozmezí 1,9 až 2,5 promile alkoholu,“ vysvětlil znalec z oboru soudního lékařství Jan Krajsa.

Vlček sám přiznal, že vypil asi jedenáct piv. Podle soudce Petra Jirsy si ale plně uvědomoval, co činí.

„Zvláštní, že si pamatujete, jak vám zbraň cinkla o lavici, ale už nevíte, komu jste ji ukazoval a kdy přišel výstřel,“ podivoval se už dříve soudce brněnského krajského soudu Petra Jirsa, který pustil videozáznam z rekonstrukce případu, což není u soudu úplně obvyklé.

Střelec pak vyhodil pistoli z okna a utekl

Že se děje něco vážného, začalo ostatním cestujícím docházet až ve chvíli, kdy se postřelený muž skácel k zemi. Někdo z nich okamžitě zatáhl za ruční brzdu, aby zastavil vlak.

Toho Vlček využil. Utekl na záchod, kde zbraň vyhodil z okna, a pak vyběhl ven z vlaku. „Když na místo přijeli záchranáři, muži už nemohli pomoci,“ řekl Krajsa.

Kulka prošla oběti břichem, zasáhla aortu a zastavila se o bederní obratel. „Střela směřovala shora dolů. Na těle jsme nenašli stopy značící, že se dotyčný snažil bránit,“ přednesl ještě Krajsa závěry pitvy.