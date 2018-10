Soud řeší mrtvou ženu u D1. Obžalovaný se k vraždě přiznal, teď ji popírá

Jen čtyři zastupitelé za SPD by v brněnském zastupitelstvu zůstali v opozici, pokud primátor Petr Vokřál dotáhne svůj...

Ze zámku čněly kulomety, armáda mohla z Račic řídit odpor vůči Hitlerovi

Pokud by se na přelomu září a října roku 1938 Československo vzepřelo mnichovskému diktátu a šlo do války, byla by...