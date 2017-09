Zraněný voják z Vyškova je po operaci. Vyšetřování výbuchu pokračuje

Exploze otřásla sklepními prostory akademií v úterý před devátou hodinou ráno Podle dostupných informací tam vybuchl granát (více jsme psali zde).

Jeden vojenský důstojník zemřel, druhý utrpěl těžká zranění. „Má za sebou operaci a daří se mu dobře,“ informovala mluvčí ministerstva obrany Jana Zechmeisterová.

Proč se tragédie stala, zatím ministerstvo neví. „Vyšetřování bude zdlouhavé. Zatím ani neznáme výši škody,“ uvedla Zechmeisterová.

A spekuluje se i uvnitř armády. „Nevíme, co výbuch způsobilo, ale s ostatními se podivujeme nad tím, že k výbuchu mělo dojít v ubytovací části. Pokud to opravdu byl granát, neměl tam co dělat, nosit se tam nesmí,“ vylíčil již v úterý příslušník Armády České republiky, který si přál zůstat v anonymitě.