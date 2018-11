Obří kolo postavili na výstavy, brněnský advent zpestří díky náhodě

„Kolo je nové, i s dokumentací jsme ho vyráběli rok a půl. Že bude mít premiéru tady, nás těší dvojnásob, protože jsme Brňáci,“ usmívá se Jiří Husek.

Součásti kola dopravilo na místo v parku pět kamionů a přes týden trvalo, než dělníci atrakci vztyčili.

„Vlastně to byla shoda náhod, že je právě v Brně. Původně jsme kolo tvořili na výstavy a prezentační akce, takže bylo volné. Když organizátoři trhů vypsali výběrové řízení, přihlásili jsme se,“ popisuje Husek.

Atrakci z oceli se 24 šestimístnými uzavřenými gondolami upevňuje k zemi speciální samonosná konstrukce.

„Kolo stejného typu jsme vyvezli třeba do francouzských měst Nancy a Cannes. Tam obsadilo prestižní místo 20 metrů od vchodu do filmového domu, kde se konají světové filmové festivaly. A dodali jsme ho také do města Bournemouth v jižní Anglii,“ vypočítává Husek.

„Brněnské je čtvrté v pořadí, které jsme vytvořili. Firma má sídlo v Brně, ale výrobní haly jsou z prostorových důvodů rozeseté po Moravě. Na výrobě se podílí desítky lidí, včetně certifikovaných konstruktérů a specialistů na oblast namáhaných dynamických konstrukcí, i další desítky dodavatelů,“ upřesňuje Husek.

Podle Tomáše Pavčíka, ředitele Kulturního a vzdělávacího střediska U Tří kohoutů, které Vánoce na Moravském náměstí pořádá, atrakce svým designem výborně zapadá do sváteční atmosféry.

„Bylo to jediné kolo v Česku, které splnilo naše představy. Nechtěli jsme lunaparkovou atrakci. Je designově čisté bez barevných blikajících světel a laděné do zimní bílé barvy. Navíc jde o firmu, která se výrobou kol a pouťových atrakcí zabývá 15 let a vyváží je do celého světa,“ obhajuje volbu Pavčík.

První zájemci se na cestu nad Brnem vydali dnes po desáté hodině dopoledne. Jízda trvá aspoň pět minut a kolo se otočí minimálně dvakrát.

„Záleží na hustotě zájemců. Když jich bude méně, otočí se vícekrát. Když hodně, budou zase déle ve vzduchu, protože gondoly obsazujeme postupně a musíme počkat, až se lidé vystřídají,“ vysvětluje Husek s tím, že atrakce je přístupná do 23. prosince. „Ale pokud by byl zájem, jsme ochotní dobu protáhnout třeba až do začátku ledna,“ doplňuje Husek.