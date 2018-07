Zasloužíte provaz, píší odpůrci migrace členům Žít Brno

Hnutí tímto způsobem reagovalo na výzvu italského premiéra Giuseppe Conteho, když žádal o pomoc se skupinou 450 migrantů. Český premiér Andrej Babiš (ANO) ale přijímání migrantů odmítá.

Od tohoto prohlášení jim ale chodí výhrůžné zprávy a někteří odpůrci dokonce volají. Diskutující na sociálních sítích totiž zveřejňují čísla na členy hnutí, aby se jim nespokojení Brňané ozvali.

„Dost na tom, že vyžírky z posr..... neziskovek žijí z našich daní a ještě si dovolují tu prosazovat neomarxistickou, vlastizrádnou agendu. Za to by měl být trest nejvyšší - provaz. Pokud chceš, můžeš prodat svůj majetek, a poslat jej spolu se svou maličkostí do Afriky,“ stojí v jedné ze zpráv, takových už členové hnutí dostali desítky.

Drtivá většina zpráv je anonymních. „Někteří si ale zřejmě neuvědomili, že se zobrazí informace z jejich profilu, odkud vzkaz poslali. Poradíme se s právníky, zda se máme bránit. V některých zprávách se píše o likvidaci,“ uvedla předsedkyně Žít Brno Barbora Antonová.

Přichází ale i pochvalné zprávy, které myšlenku hnutí podporují. „Píší nám lidé z celé republiky. Stojí za námi bývalý ministr vnitra František Bublan nebo spisovatelka a novinářka Pavla Jazairiová,“ přiblížila Antonová.

Podle hnutí je Brno připravené podílet se na dočasném usídlení několika desítek uprchlíků zachráněných ve Středozemním moři.

„Již nyní žije v Brně přes dva tisíce lidí ze zemí, kde je nadpolovičním náboženstvím islám, z toho přes tisíc je arabsky hovořících. Pár desítek lidí navíc nemůže způsobit žádný problém. Rádi bychom pozvali premiéra Andreje Babiše do Brna, aby se přijel podívat na vlastní oči na tisíce cizinců, kteří tu žijí,“ řekl náměstek brněnského primátora Matěj Hollan (Žít Brno).

Hnutí Žít Brno je na radnici koaličním partnerem hnutí ANO a odvolávalo se na primátora Petra Vokřála, který je právě z partaje vedené Babišem. Primátor na to reagoval s tím, že mu nepřipadá vhodné plést se do vyjednávání premiérů.