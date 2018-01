Výlet do obory pro VIP. Dovnitř můžete, ale otevřenou náruč nečekejte

Mimo loveckou sezonu má být volně přístupná. V polovině prosince jsme se tam tedy zajeli podívat. Domluvit si prohlídku předem nebylo zrovna jednoduché, ale nakonec se zadařilo. Správce na nás bude mít hodinu čas, provede nás oborou a při troše štěstí si vyfotíme jelena. Prostě paráda!

Jenže realita je trochu jiná. Nikde žádná cedule, po příjezdové cestě plné výmolů se dostáváme k oboře, kterou najdeme jen díky podrobně připravenému popisu cesty. „Po vyžádání na našich webových stránkách obdržíte podrobnou mapku s vyznačením trasy příjezdu,“ píše se na webu Resortu Radějov.

Vítá nás brána zdobená zákazovými cedulemi. U ní číhá chatrný dřevěný přelez pro pěší. V oboře se nesmí jezdit na kole a na koni, ale to je jasné při pohledu na technický stav přelezu. Nesmíme tam se psem, se zbraní, stanovat, plavat, rybařit a rozdělávat oheň. Jelikož nic z toho nemáme v plánu, voláme správci obory, aby nám otevřel bránu a my se s ním mohli sejít.



Ale ouha! Přestože máme prohlídku domluvenou, správce nás po telefonu upozorňuje, že nás pustí pouze na první dva kilometry. Dál nemůžeme. Loví se tam a majitel Leoš Novotný by si prý nepřál, abychom mu okukovali jeho sídlo. Luxusní resort, kde ubytování stojí přibližně 9 tisíc korun za osobu a noc.

Za skoleného jelena přes 600 tisíc

Hosté mají k dispozici golfové hřiště, wellness i osobního kuchaře. Součástí sídla je i heliport. Tak to všechno jsme neviděli.



Správce se s námi nakonec ani nechce sejít, ale na pár dotazů odpoví po telefonu. Na 1 560 hektarech v oboře pobíhá celkem 200 kusů dančího a 110 kusů vysoké zvěře. Právě za nimi do Radějova míří lovci. „Lovec si dopředu vybere, jakou velikost trofeje by chtěl. Na lov s ním pak jde zaměstnanec obory, který mu řekne, které kusy může střelit,“ vysvětluje správce obory Jaroslav Klimeš.



Jak dlouho lovci čekají? Jak kdy, záleží i na tom, jak fouká vítr. „Někdy zvěř uteče, když se k ní přiblížíme na sto metrů. Jindy zase přijde až k posedu, když nás nevidí a nepohneme se,“ říká. Loví se tu na šoulanou, tedy lovec sám prochází oborou, nebo z posedu na čekané.



A nač takový zážitek vyjde? Podle Klimeše se cena za lov pohybuje většinou od sedmi do 50 tisíc. Závisí na bodové hodnotě trofeje. Podle ceníku na webu radějovské obory za skoleného jelena může lovec zaplatit i přes 600 tisíc korun. Sele si střelíte za 1 500 korun a laň za 2 000.

Odstřel zvěře je podle správce řízený. Střílí se starší zvířata, která už nebudou mít mláďata. Ročně přijíždí kolem padesátky lovců, asi 60 procent pak tvoří zahraniční klientela.



Když rodinu zastaví jeep, příště si procházku rozmyslí

Obora by měla být přístupná nejen platícím lovcům, ale i ostatním. Podle starosty Radějova Martina Hájka však o jejich procházky lesem nikdo moc nestojí.

„Místní chodí třeba na houby. Nicméně už jen ty zákazové cedule na bráně a přelez, který někteří zdolávají těžko, je odrazují. Na několika místech jsou také kamery. A když rodiny s dětmi na procházce zastaví Jeep a posádka se ptá, kam jdou a co tam dělají, je to nepříjemný zážitek a příště si rozmyslí, jestli tam půjdou,“ vysvětluje starosta.



„Jedná se o krásné přírodní místo. Samozřejmě ani my nechceme, aby tam proudily davy turistů, ale kdyby tam byla třeba naučná stezka, bylo by to příjemnější a lidé by tam rádi chodili,“ dodává Hájek.

Obora je zakreslená také v novém plánku, který obec vytvořila. Kromě restaurace a možnosti ubytování je označený i směr, kudy se do obory dostat. „Vede tam turistická trasa, takže kdo chce, trefí tam, ale já si myslím, že není snaha, aby tam chodilo moc lidí,“ uzavírá starosta.