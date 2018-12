Při zavřeném nádraží se nudě v Brně nedaří. Obří výlukou provázejí verše

Právě lidé z Kordisu od neděle dohlížejí na to, jak probíhá výluka brněnského hlavního nádraží, která potrvá celý rok, a zda je vše bez komplikací.

Aby se podle nich informace nenesly jen v negativním duchu, přinesli pro zpestření také informace o výluce nezvykle v rýmech.

Báseň napsal mluvčí Květoslav Havlík. „Snažíme se lidem cestování zpříjemnit, proto jsme se rozhodli to udělat i jako takový žertovný veršík. Rozhodně bych to nenazval přímo báseň, ale spíš taková říkanka,“ uvedl mluvčí.

Takto informace Kordis podává poslední dva až tři měsíce, doposud to ale byly spíše jen krátké veršíky. Teď je to celá báseň o několika slokách. Podle Havlíka to bylo kolektivní rozhodnutí něco nového vyzkoušet.

„Tou poslední básní na rozdíl od předchozích jsme chtěli dát i vtipnou formou návod, jakým způsobem během výluky cestovat,“ doplnil ředitel společnosti Kordis Jiří Horský.

Podle něj teď budou čekat, jak na tuto formu komunikace zareaguje veřejnost. „Na základě toho se potom rozhodneme, zda v tom pokračovat,“ dodal Horský.

Nedáváme šanci nudě, té se v Brně nedaří,

Uzavřeno totiž bude: Brno, hlavní nádraží.

Už je staré, zanedbané, nutně žádá opravu,

Nelze dělat za provozu, i když stoupnem na hlavu.

Na rok zhasnou semafory, osiřejí výhybky,

Nástupiště pozdě večer neuvidí polibky.

Pravidelní cestující jistě ví, nač narážím,

Strojů silných hlučné hlasy zazní Hlavním nádražím.

Vlaky zvolí jinou trasu, vzniknou nové možnosti,

Brno dolní, Židenice cestující pohostí.

Cesta z Prahy bude snadná, v Židenicích vystupte,

Na vedlejším nástupišti na S2 vlaky přestupte.

Od Břeclavi vystupte si v Brně dolním nádraží,

Odtud jednašedesátka do centra vás ROZváží.

Od Tišnova nebo Žďáru žádná krize nečeká,

V Krpoli na tramvaj P6, cesta není daleká.

Kdo pojede od Slavkova, na různé cíle narazí,

Někdy jsou to Židenice, někdy Hlavní nádraží.

Z Vyškova až do Krpole rychlíky vás dopraví,

V Židenicích přestup možný, samozřejmě zastaví.

Vlaky S2 od Sokolnic končí Brno-Chrlice,

Odtud busy šedesáttři, nepodléhat panice.

Blanensko a Zastávecko mohou v klidu zatím být,

Vlaky odtud až na Hlavas můžete se dopravit.

Lidé byli připraveni. První pracovní den byl bez potíží

V první pracovní den po začátku výluky přišel hlavní nápor cestujících - a zatím vše běží bez komplikací, dopravci zvládají.

„V neděli to bylo podstatně horší, na cestu se mě ptal skoro každý druhý. Teď stačí, aby jeden správně zabočil a všichni už jdou uspořádaně za ním,“ uvedl informační pracovník Českých drah Radek Duda.

Oslovení cestující už měli informace dopředu zjištěné a část z nich už je zvyklá i z loňského léta, kdy vlaky na nádraží také zajížděly.

„Ještě před odjezdem jsem si rychle stihl přečíst informace na internetu, abych měl zhruba představu o jízdním řádu, “ sdělil jeden z cestujících.

Největší část dotazů se podle Radka Dudy týká návaznosti městské dopravy. „Ptají se mě třeba, jak se dostat do Komárova. Když se alespoň trochu vyznají v Brně, tak jim to většinou není těžké vysvětlit,“ přiblížil.

Hlavní spojkou je však autobusová linka 61 jezdící mezi hlavním a dolním nádražím, která vyjíždí v průměru každých deset minut. Ve špičkách i častěji a cestu urazí za sedm minut.