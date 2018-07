Kritizovanou výstavbu domů v Brně možná nezastaví ani referendum

Kritici výstavby upozorňují na málo parkovacích míst či nedostatečnou občanskou vybavenost, například co se týče obchodů. Když uspějí, tedy získají na svou stranu většinu hlasujících a referendum splní všechny náležitosti, bude pro městskou část závazné.

Jenže projekt plánuje brněnský magistrát, ne vedení Nového Lískovce. Jak se magistrát zachová? „Město bude závaznost a případné dopady referenda konzultovat s ministerstvem vnitra,“ podotkl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Redakce MF DNES se proto s dotazem obrátila na ministerstvo. Odpověď je jasná - magistrát může výsledek ignorovat, žádný zákon tím neporuší.

„Koná-li se místní referendum v městské části územně členěného statutárního města, je závazné pouze pro orgány dané městské části,“ vysvětlila Hana Malá z tiskového oddělení ministerstva vnitra.

Jinými slovy, aby byl výsledek místního referenda závazný pro magistrát, muselo by se konat referendum v celém Brně.

Rozhodne nové vedení města

Riziko, že snaha zabránit výstavbě v referendu bude marná, vnímají i odpůrci projektu. „Nebude sice platit pro magistrát, ale myslím, že by se tím měl řídit,“ míní třeba Martin Klail.

I podle starostky Nového Lískovce Jany Drápalové (Zelení) by město mělo výsledek referenda respektovat, ačkoliv ze zákona nemusí.

„Nedovedu si představit, že by šel magistrát proti městské části. Navíc by tu byl odpor od místních sdružení či iniciativ v řízení o územním rozhodnutí a stavebním povolení a do toho podle mě vedení Brna nepůjde,“ domnívá se starostka, jež výstavbu spíše podporuje. „Budu se snažit, aby projekt přinesl více výhod než nevýhod,“ dodala.

První náměstek primátora Petr Hladík (KDU-ČSL), který má bydlení na starost a je zastáncem projektu, nechce případný postup komentovat.

„Hlavně to už bude na novém vedením města, jak se zachová,“ prohlásil náměstek s tím, že parcely na Kamenném vrchu jsou už desítky let určené k zástavbě, přičemž v Brně je obří poptávka po bydlení. Do voleb však podle Hladíka stávající koalice v přípravě projektu pokračovat nebude.