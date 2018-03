Brněnské výstaviště získá další obří pavilon, památkářům se návrh nelíbí

12:08 , aktualizováno 12:08

Devět let poté, co na brněnském výstavišti vyrostl zatím nejnovější pavilon P, se kvůli nedostatku krytých ploch chystá další. Objekt za stovky milionů korun má do dvou let sloužit také pro koncerty a sportovní akce. Pojme až sedm tisíc stojících či 2 500 sedících návštěvníků.