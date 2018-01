Architekti se odvázali, brněnské výstaviště se změní podle čtyř návrhů

Přesto je ale Michal Sedláček, šéf Kanceláře architekta města Brna (KAM), spokojený.

„Teď máme spoustu nápadů, na kterých můžeme stavět při zpracování územní studie. A bude mnohem jednodušší bavit se s vedením výstaviště, kde například areál otevřeme a kde ne,“ řekl Sedláček.

Porotu nejvíc zaujal nápad brněnských architektů Milana Raka a Pavla Rady z kanceláří Archteam a RadaArchitekti. Třetí cenu dostal další brněnský ateliér AiD team. Některé návrhy byly podle Sedláčka hodně odvážné.

„Říkal jsem si, že někdo může přijít s nápadem brány, ale u návrhu, který skončil druhý, vymysleli autoři tu největší v republice s věží a hotelem. U projektu, který skončil třetí, mě zase překvapil rozsah blokové zástavby. Autoři se nebáli zbořit pavilony a navrhli domy s byty. Od toho je to ale ideová soutěž, že nejsou ničím svazovaní,“ poznamenal Sedláček.

Které prostory často řešili a s jakými nejzajímavějšími nápady přišli?

1 Obří zóna za „zetkem“

Nejlepší návrh počítá s tím, že v prostoru za pavilonem Z vznikne mrakodrap s byty a kancelářemi ve tvaru doutníku. Vedle něj pak hotel a kongresové centrum se sálem pro dva tisíce lidí, zázemím a parkováním a multifunkčními budovami s obchody, restauracemi a zelení.

Další projekt navrhuje velké parkoviště obklopené novými budovami. Impozantní vstup ve směru od dálničního přivaděče tvoří prosklený pavilon a kolem zetka vyroste výstavní náměstí.

2 Oválná aréna ve hře

Místo historického velodromu, jehož nová podoba vznikne v Komárově, mají být podle některých architektů výstavní pavilony. Podle jiných zase bloková zástavba bytů se zelení, takže by se areál propojil s městem.

Jiná sportovně-relaxační zóna může ale lákat o kousek dál směrem ke koupališti Riviéra – buď s několika menšími sportovními stavbami, či s jednou multifunkční oválnou halou. Tuto možnost nevylučuje ani brněnský primátor Petr Vokřál (ANO). „Kdyby definitivně padla výstavba za Lužánkami, mohla by nová hala stát i tady,“ poznamenal primátor.

3 Cesta napříč areálem

S možností projít z ulice Hlinky až k Riviéře počítají všechny návrhy. Od severu na jih by tak mohla vést trasa pro pěší a cyklisty kolem pavilonu P až ke koupališti.

„Rádi bychom, aby z výstaviště zmizela část plotů a do dosud nepřístupné části, jako je třeba pavilon Morava či Králíkovo divadlo, mohli lidé. Výstaviště je stejně nevyužívá, ale musí se o ně starat,“ tvrdí jeden z autorů nejlepšího návrhu Pavel Rada.

4 Dopravní uzel s lanovkou

Mezi projekty nechybí ani nový dopravní terminál v okolí pisárecké vozovny, kde by se měly potkávat městské autobusy a tramvaje. Počítá se i s parkovišti Park and Ride a hlavně dlouho očekávanou lanovkou do bohunického kampusu, která se stane turistickou atrakcí i běžným dopravním prostředkem.

A autoři přišli také s novou silnicí podél dopravně vytížené Bauerovy ulice. Měla by obsluhovat nejen výstaviště, ale také sportovní areál u Riviéry.

5 Nový megapavilon

Jednou z podmínek soutěže byl další rozvoj veletržní a výstavní funkce areálu. S novým megapavilonem přišel architekt Ivan Ruller, jenž získal jednu ze dvou mimořádných odměn. Se dvěma novými pavilony a jedním přestavěným počítá také nejlépe ohodnocený návrh.

„Snažili jsme se integrovat výstavní plochu maximálně dovnitř areálu a respektovat požadavky výstaviště, takže jsme naplánovali zcela nový moderní pavilon M, menší R za zetkem a v návrhu přestavěli i stávající pavilon H. Zároveň jsme nechali souvislou plochu mezi pavilony A, C a V, kterou výstaviště potřebuje pro své účely,“ popsal Rada.

Právě tento návrh se nejvíce zamlouvá vedení brněnského výstaviště. „Náš rozvojový plán představuje reálnou vizi vývoje areálu do roku 2030 a počítá i s rozvojem neveletržní činnosti v západní části a podél Bauerovy ulice. Nejlepší projekt mnoho prvků našeho takzvaného masterplanu respektuje a může být inspirací, jak s plochami určenými k rozvoji naložit,“ poznamenal Jiří Smetana, mluvčí společnosti Veletrhy Brno.