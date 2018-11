Vývojáři chtějí usnadnit přistávání letadel, technologie testují v Brně

Ten do Brna přiletěl díky tomu, že zde má pobočku největší vývojové centrum globální společnosti Honeywell, jež se specializuje z velké části na vývoj technologií pro letecký průmysl.

„Z přibližně tisícovky zaměstnanců v Brně se jich na toto zaměřuje zhruba 700,“ uvedl Josef Dvořák, ředitel divize Aerospace v Honeywellu. „Obecně jde o to, že chceme k pilotovi i dalším lidem, kteří dělají rozhodnutí, dostat co nejlepší data, aby se pak mohli rozhodnout co nejlépe,“ vysvětlil Dvořák.

Na letounu Falcon v současnosti zkoušejí tři technologie. „Momentálně testujeme technologie týkající se navigačních schopností letadla, aby se zkvalitnila navigace letadel ve vzduchu a také na zemi,“ přiblížil pilot Ivan Lacko.

O co konkrétně jde, však Dvořák nechtěl upřesnit vzhledem k tomu, že je vše stále ve vývoji. „U dvou technologií jsme ve velmi rané fázi vývoje, třetí však budeme v blízké době uvádět na trh. Ta se týká přiblížení na přistání, které může být díky naší technologii přesnější a jednodušší. Pilot bude mít více informací v poslední fázi před přistáním,“ doplnil Dvořák.

Už v minulosti specialisté z Brna pomohli vyvinout novinku, která při přistávání odstraní skoky letadla a stroj klesá na ranvej pozvolna, čímž se také šetří palivo. Stejně tak i lepší plánování trasy letu, kdy pilot využívá více dat a informací.

Ušetřit čas a palivo lze i změnou letové hladiny

K tomu je nezbytnou součástí datový tok, tedy internetové spojení mezi letadlem a zemí. „Potřebujeme komunikační kanál, kterým bychom data z kokpitu mohli dostat na zem,“ poznamenal Dvořák.

Letadlo mohou díky spojení dispečeři na zemi sledovat neustále v pohybu a získávat informace z jeho čidel a senzorů, na zemi je dále analyzovat a i s dalšími daty poslat zpět do letadla.

Pilot tak například podle Dvořáka může naplánovat letovou trasu na základě předpovědi počasí, když však využije i další data, může ušetřit palivo i čas jen tím, že v určitém okamžiku změní letovou hladinu.

Letoun Falcon je kvůli testování v Brně téměř každý den ve vzduchu a létá do Prahy nebo Krakova. Technologie však vývojáři testují, i když jen stojí v Tuřanech nedaleko příletové haly.

Letadlo Honeywellu se v Brně objevuje každý rok. V tomto případě se z jihu Moravy po týdnu vrací zpět do Spojených států.