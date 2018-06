Barmani mají vzdělávací centrum, drinky hostům míchají i podle řeči těla

Výukové centrum otevřela Česká barmanská asociace v Brně-Líšni. „Jedná se o vůbec první barmanské centrum v České republice. Barmani ho pojmenovali Abzac, což v žargonu znamená příruční stůl, který používají,“ říká mluvčí asociace Michael Lapčík.

Budou se tady pořádat semináře a akce pro rozvoj gastronomie. Centrum má dva sály pro pořádání přednášek i večírků a v přízemí jsou výukové místnosti pro specialisty na kávu nebo čaj.

Podle Alexe Kratěny je nápojová gastronomie dnes tak vyspělá, že je potřeba mít dostatek výukových center. On sám se učil praxí. Z Brna odešel v 18 letech. Štěstí zkoušel nejdřív ve Spojených státech. Nakonec se usadil v Londýně, kde vedl vlastní bar Artesian v pětihvězdičkovém hotelu z roku 1865 s názvem The Langham Hotel. Z hotelu ale před dvěma lety odešel a sám se teď zaměřuje na osvětu barmanů.

Založil malou agenturu a poskytuje konzultace. Ve volném čase řídí neziskovku Pour, což v překladu znamená Nalít.

„Snažíme se podporovat komunity, které produkují suroviny pro nápojový průmysl. Pracujeme s neziskovou organizací ze severovýchodního Peru. Podporujeme výrobu fermentovaných omáček, které vyrábějí tradiční komunity v amazonském pralese,“ popisuje, čím se právě zabývá.

Nové podniky nastavují standard, chválí Kratěna

Za bar si ale ještě rád stoupne. „Tento týden jsem byl za barem asi čtyřikrát. Teď mně to chybí, ale věřím, že pokud všechno klapne, budu za barem zase velmi brzo na plný úvazek,“ prozrazuje 36letý barman. Chystá se totiž otevřít nový podnik. Podrobnosti k němu ale zatím tají.

Brno podle něj představuje jednu z nejvíce vzrušujících tuzemských barových scén. „Je tady mnoho šikovných mladých lidí, kteří otevírají nové podniky a nastavují standard servisu i kvality nápojů,“ říká.

Dobrý barman se podle něj musí umět trefit do chuti hosta. Sérií rychlých otázek dokáže pochopit, jak se host cítí a co má rád. Barman s ním musí mluvit a zaměřit se na řeč těla.

Aby namíchal dobrý koktejl, musí zohlednit i roční období nebo místo, kde se drink podává. „Barman je komplexnější práce, než si většina lidí myslí. Musí znát ingredience, které používá, být dobrý byznysmen. Přesně jako DJ i barman vytváří atmosféru v baru. Je to náročná, ale velmi zajímavá práce,“ dodává.

Jako hit letošního léta vidí takzvané dlouhé drinky. Lehké, co se týče obsahu alkoholu, ale co do chuti komplexní a spíše s nádechem hořkosti. „Můj nejoblíbenější drink je ten, který mám před sebou ve sklenici,“ uzavírá s úsměvem. Přiznává ale, že si rád dá dobré pivo nebo malé negroni.