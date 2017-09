Pár zneužíval k prostituci dívky na útěku, dvojice si odsedí osm let

Dvojice vinu i před odvolacím soudem popřela. Do vězení s ostrahou pár půjde za obchodování s lidmi, ohrožování výchovy dítěte a Kurková navíc za výrobu dětské pornografie.



Třiačtyřicetiletá Kurková podle obžaloby nabídla třem nezletilým dívkám loni na jaře bydlení a stravu v pronajatém domě Brně, v němž bydlela s o devět let mladším Dirdou. Dívky pak za to musely různým mužům poskytovat sexuální služby. Své výdělky odevzdávaly.

Podle obžaloby dvojice dívky vozila kvůli prostituci i do Vídně. Jednu z nich, sedmnáctiletou, podle spisu žena nafotila nahou a fotky vystavila na erotických stránkách, aby přilákala více klientů.

Dvojice odmítla, že by se dopustila trestné činnosti. Kurková tvrdila, že ji dívky samy požádaly, zda by u ní mohly na nějakou dobu zůstat, za to jí nabídly příspěvek na bydlení. Věděla prý o tom, že některé z dívek se prostitucí už dříve živily, sama jim ale zákazníky nezprostředkovávala. Dvojice se hájila také tím, že nevěděla, že jsou dívky na útěku a neznala ani jejich věk.

Do Vídně podle Kurkové jezdil její přítel nakupovat zboží, které v Česku prodávali. Při té příležitosti se s ním některé dívky někdy svezly. Co ve Vídni dělaly, o to se prý žena nestarala.

Policie při vyšetřování případu spolupracovala i s rakouskými kolegy. Dívky byly zadrženy při provozování prostituce přímo ve Vídni (psali jsme také zde).

Dvojici hrozilo původně až 12 let vězení. Žalobce byl s původním rozsudkem spokojen, odvolání nepodával.