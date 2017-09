Na brněnském koupališti Riviéra začaly opravy, přibudou vodní atrakce

Jen co skončila letní plavecká sezona, oblíbené brněnské koupaliště Riviéra provozovatelé uzavřeli a pustili se do oprav. Do příštího léta chtějí stihnout vyměnit povrch bazénu a přistavět tobogán s dalšími atrakcemi.