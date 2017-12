Na jihu Moravy mohou vznikat klíčové stavby, soud zamítl žalobu plánu

„Zprávu o rozhodnutí soudu jsem velmi přivítal, už jen proto, že pokud by k tomuto kroku nedošlo, byli by poškozeni nejen obyvatelé Jihomoravského kraje, ale i další, kteří územím projíždí,“ poznamenal náměstek jihomoravského hejtmana Martin Maleček (Starostové pro jižní Moravu).

„Mělo by to dopady nejen na dopravu, ale kraj by to poznal i ekonomicky, v Brně by se zabrzdila výstavba nových bytů, navíc na nový územní plán čeká metropole také hodně dlouho,“ doplnil Maleček.

Kraj schválil dokument, který řeší stavby silnic, železnic, vedení energetických sítí, ale i protipovodňové úpravy krajiny a další záležitosti loni na podzim těsně před krajskými volbami.

Tvůrci však ponechali v Brně a okolí nejdůležitější silniční a dálniční tahy pouze v územních rezervách a řeší je v územní studii, jejíž výsledky mají být zahrnuté do krajského územního plánu nejdříve v roce 2020.

Čtrnáct jihomoravských obcí spolu se spolky a fyzickými osobami proto podaly žalobu. Dokument podle nich neplní základní funkce, tedy neřeší nadlimitní zatížení některých území a neumožňuje realistický rozvoj dopravní infrastruktury. Dále podle žaloby bezdůvodně omezuje rozvoj obcí a vlastnická práva jednotlivců rozsáhlými územními rezervami.

Úspěch žaloby mohl opět zastavit důležité projekty

Žaloba nyní byla zamítnuta. „Jelikož soud se souhlasem účastníků rozhodoval bez nařízení soudního jednání, bylo na úřední desce soudu zveřejněno zkrácení znění rozsudku, které obsahuje výroky rozhodnutí. Důvody a podrobnější komentář k věci sdělíme až poté, co bude rozsudek vypracován a rozeslán účastníkům řízení,“ oznámila mluvčí Krajského soudu v Brně Eva Sigmundová.

„Oceňuji rychlou práci soudu, protože řízení bylo velmi náročné, a děkuji všem odborníkům, kteří se žalobou a její analýzou zabývali,“ podotkl náměstek Maleček.

Verdikt soudu ještě nemusí být konečný. Žalobce má ode dne doručení rozhodnutí dvoutýdenní lhůtu na podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu.

„Netěší mě to, ale počkáme si na odůvodnění rozsudku a teprve potom se domluvíme, jestli podáme kasační stížnost,“ okomentoval rozhodnutí soudu starosta Ostopovic Jan Symon. Právě Ostopovice byly jednou z obcí, které se k žalobě připojily.

Úspěch žaloby mohl opět zastavit důležité projekty. „Nyní se můžou začít připravovat stavby, které jsou závislé na územním plánu. Tou nejviditelnější je asi celá trasa dálnice D52 na Vídeň. Můžou také pokračovat přípravy ke stanovení trasy D43, obchvat Břeclavi a podobně,“ uvedl starosta Kuřimi Drago Sukalovský.

Jihomoravský byl poslední z krajů, kterému územní plán chyběl a kvůli tomu nebylo možné stavby ani připravovat. Musel celý dokument tvořit znovu, protože poprvé jej Nejvyšší správní soud zrušil v roce 2012.