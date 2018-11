Cizinec zapomněl v nákupním vozíku půl milionu, nálezce peníze vrátil

Pětapadesátiletý cizinec vyrazil do obchodního centra v Králově Poli na oběd a nákupy. Když vše obstaral, vypravil se i s nákupním vozíkem do garáže k zaparkovanému autu. Do něj naložil nákup a odjel.

„Jenže ve vozíku zůstala taška s nemalým finančním obsahem, dokumenty a doklady. Na to, že mu taška chybí, přišel muž až doma,“ informovala policejní mluvčí Petra Hrůzová.

Roztržitý muž se tedy do garáží vrátil, zapomenutou tašku však už nenašel. Ztrátu tak oznámil na policii a vydal se domů.

„Do toho mu zazvonil telefon a na druhé straně mu mužský hlas oznámil, že našel tašku s jeho doklady a hotovostí,“ přiblížila Hrůzová.

Oba muži se následně potkali na policejní stanici, kde nálezce tašku odevzdal majiteli. Nacházelo se v ní 450 tisíc korun, část peněz byla v eurech. Šťastný muž poděkoval a nálezci dal finanční odměnu.