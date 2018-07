Z Obřan do centra za deset minut. V Brně vznikne nová zastávka pro vlaky

Mohla by vzniknout u železničního viaduktu, kde koleje kříží Fryčajovu ulici. Zájem ze strany místních je velký,“ podotkla starostka městské části Maloměřice a Obřany Klára Liptáková (KDU-ČSL).

Podle ní je tato okrajová část města vlakovou dopravou zatížená nejvíc, protože tudy vedou dva železniční tahy – na Českou Třebovou a Havlíčkův Brod – navíc tu funguje velké nákladní nádraží.

„Lidé to musejí snášet, ale nic z toho nemají. Složitě a dlouho cestují do centra a přitom by stačilo skočit na vlak a byli tam do deseti minut. A na Lesné, která je také velmi frekventovaným směrem a zastávku tam mají, ještě dříve,“ popsala Liptáková.

O zastávce začala s úřady a institucemi vyjednávat už v roce 2014. Pro je Jihomoravský kraj a v době, kdy měl na starosti dopravu ve městě, ji podpořil i náměstek primátora Matěj Hollan (Žít Brno). „Budu rád, když se výstavba zastávky urychlí. Ve špičce dnes jezdí osobní vlaky na této trati každou čtvrthodinu, takže by to pomohlo spoustě lidí,“ podotkl Hollan, který doufá, že se začne stavět už příští rok.

Čeká se na výsledky studie

Hlavní slovo má ale Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). „Aktuálně je studie odevzdaná. Čekáme na vyhodnocení, mohlo by být na podzim. Je tedy předčasné komentovat termín náklady na stavbu,“ uvedla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Vznik nových zastávek v Brně spíše výjimečnou záležitostí. Za poslední čtvrtstoletí zřídila SŽDC jednu pod sídlištěm Lesná v roce 2006. V plánu je také zastávka ve Starém Lískovci v souvislosti s modernizací tratě.

Díky investicím do trasy mezi Slatinou a Blažovicemi je v plánu i ve Šlapanicích. A v Brně by další zastávky mohly vzniknout díky stavbě nového hlavního nádraží, kdy se počítá s propojením MHD a vlakových tratí.