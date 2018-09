Zběsilý finiš před volbami. Zastupitelé si naložili trojnásobek práce

K těm největším patří výstavba devítipatrového kancelářského komplexu za zhruba půldruhé miliardy za hotelem Grand. Do něj chce město sestěhovat všech 1 100 úředníků, kteří jsou rozesetí v budovách po Brně.

Zastupitelé posvětili nákup akcií společnosti CD Centrum Coms, která tu původně chtěla vybudovat hotel a pak kancelářské centrum, ale záměru se vzdala. Výstavbu supermagistrátu tak odstartuje koupě pozemku i s projektovou dokumentací za celkem 170 milionů korun.

I když nutnost postavit moderní magistrát nikdo nezatracoval, zástupcům opozice se zdálo 139 milionů za pozemek a 31 milionů za projekt, na nějž musí firma nejprve získat stavební povolení, příliš.

„V případě zamítavého rozhodnutí o změně stavby to není pro město dobrý obchod,“ obával se například šéf opoziční ČSSD Oliver Pospíšil. „Pokud firma stavební povolení nezíská, dostaneme projekt, jak leží a běží, a nedáme za něj ani korunu,“ ujistil ho investiční náměstek primátora Richard Mrázek (ANO).

Úplně hladce prošla nová koncepce družstevního bydlení pro mladé páry, začínající rodiny a samoživitele. Týká se lidí od 18 do 36 let s čistým příjmem mezi 35 a 55 tisíci korunami na domácnost, kteří nemají vlastní bydlení a nedosáhnou na hypotéku. Už od 1. října se mohou hlásit do družstva, které založí společně s městem.

„Počítáme se stavbami v Černovicích na Kaménkách, na Západní bráně ve Starém Lískovci či na Kamenném vrchu v Novém Lískovci. Celkem vznikne 1 500 bytů, část obecních a část družstevních. První lidé by se mohli nastěhovat do čtyř let,“ vypočítal náměstek primátora pro bydlení Petr Hladík (KDU-ČSL) s tím, že podmínky pro družstevní bydlení se mohou změnit podle aktuální situace.

Spor o Fond mobility

A bez námitek zastupitelé odmávli i akcionářskou zápůjčku 350 milionů korun pro Veletrhy Brno na stavbu nového výstavního pavilonu D za současným „céčkem“. To na moderní objekt naváže a zároveň projde rekonstrukcí.

Půjčka nepochází od banky, ale z rezerv brněnského koncernu, který zastřešuje všechny městské společnosti. Výstaviště přidá na pavilon 150 milionů ze svého. A postupně bude za výhodnějších podmínek, než kdyby si zbytek půjčilo od banky, peníze vracet zpátky do koncernu.

S odporem opozice se však setkal Fond mobility, který souvisí s právě zahájeným rezidentním parkováním. Fond začne fungovat od 1. ledna a poplynou do něj peníze z nového systému dopravy, ale také pokuty od řidičů.

Opozici vadí, že rozdělení peněz je vymezené jen rámcově – 70 procent do rozpočtu města a 30 procent městským částem, jichž se rezidentní parkování týká. Podle ČSSD a ODS jsou pravidla nejasná, ačkoliv Brno už v příštím roce počítá, že do fondu připluje 150 milionů.

„Peníze by měly jít zpátky na vylepšení automobilové dopravy, a ne do reklamy a na propagaci jiných druhů dopravy, třeba pro pěší, cyklisty nebo MHD, s čímž návrh kalkuluje,“ protestoval předseda brněnské ODS Robert Kerndl.

Podle Mrázka, který má v gesci i dopravu, ale o přesném rozdělení rozhodne speciální komise. Fond nakonec koalice prohlasovala, ale ze 46 přítomných zastupitelů se 14 zdrželo.

Zastupitelstvo bylo poměrně pracovité, zhodnotil primátor

Ve schvalovacím kolotoči zastupitelé odklepli i desítky operací s majetkem města. Mimo jiné i záměr směny polikliniky Bílý dům na Žerotínově náměstí s Masarykovou univerzitou. Brno by na oplátku získalo pozemky v bohunickém kampusu, po kterých už vedou městské silnice. A přes námitky opozice a Zelených prošlo také povolení pro třetí kasino, které vznikne v Benešově ulici.

Na jednání nechyběly ani emoce. Protestovat proti postoji Brna k cyklistické dopravě přišli členové Brněnské cykloguerilly, kteří v pondělí zablokovali na několik minut silnici na Cejlu. Přinesli s sebou nápisy Chceme bezpečný prostor či Dejte nám pruhy.

I když se schůze protáhla na deset hodin, primátor Petr Vokřál (ANO) byl spokojený, stejně jako s prací zastupitelů za uplynulé čtyři roky. „Přestože jsme si tady občas hráli na koalici a opozici, tohle zastupitelstvo bylo poměrně pracovité, a to i z té opoziční strany,“ řekl Vokřál.

Podle něj měl na svižné tempo posledního jednání vliv i počet plánovaných položek v programu. „Obvykle za jeden den nestihnete probrat 342 bodů, ale atmosféra obecně nebyla agresivní,“ uzavřel.