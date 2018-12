Z čeho zaplatí MotoGP v roce 2019 není jasné, lístky jsou však k dostání

Sumu 31 milionů korun stále dluží pořadatelský spolek Brna a Jihomoravského kraje za takzvaný zalistovací poplatek letošních závodů promotérské společnosti Dorna, zaplatil z něj zatím zhruba dvě třetiny, tedy 69 milionů. Zbytek dosud ne.

Město a Jihomoravský kraj už od jara chtějí, aby jim ministerstvo školství poslalo na závody celou požadovanou sumu 70 milionů. Ministerstvo v čele s Robertem Plagou (ANO) však poslalo do Brna jen dotaci 39 milionů. Organizátoři nechápou, proč dostali méně, když v loňském roce získali částku celou.

„Jako kraj jednáme společně s městem i s ministerstvem školství. Je to ale na delší vyjednávání, do konce roku bychom rádi snížil stávající dluh 31 milionů korun. Zbytek bychom pak doplatili z financí pro další ročník,“ uvedl jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (ANO).

Ministr školství však minulý týden po schůzce s Šimkem a brněnskou primátorkou Markétou Vaňkovou (ODS) prohlásil, že částka z jeho resortu je konečná a více peněz pořadatelé Velké ceny nedostanou.

Jasno není ani o financích na příští ročník. Město, kraj a stát se poslední tři roky skládají na zhruba stomilionový zalistovací poplatek. Ostatní náklady spojené s Velkou cenou, kde je například zahrnutý pronájem Masarykova okruhu, se hradí z prodaných vstupenek.

Právě ty jsou na závody v příštím roce i přes problémy s financováním od tohoto týdne už v prodeji.

„Lidé koupí lístky za ceny od 1 490 do 4 490 korun. Senioři mohou opět využít zvýhodněné vstupné za 500 korun,“ uvedl Adam Svoboda za organizátory závodu.

Do konce ledna mají fanoušci motorek možnost na ceně vstupenky ušetřit až 35 procent. Pak se ceny ve dvou vlnách zvednou.

Osud příštího ročníku však brněnskou primátorku nestraší. „Kdybychom nevěřili, že se závod pojede, lístky nezačneme prodávat. Lidé je mohou kupovat od 3. prosince, je to příležitost darovat vstupenky pod stromeček,“ řekla Vaňková.

„Věřím, že peníze by mohly poskytnout i jiná státní odvětví než jen ministerstvo školství,“ doplnil Šimek. Nepřímo také poukázal na ministerstvo pro místní rozvoj, které by se do financování mezinárodního závodu mohlo zapojit. O této možnosti už v minulosti mluvil bývalý primátor Brna Petr Vokřál (ANO).

„Ministr Plaga tento týden uvedl, že nelze ani s jistotou říct jakou dotaci ministerstvo poskytne v příštích letech. Rád bych ho tedy vyzval, aby začal mluvit jasně a otevřeně, nepřidával nejistotu a hlavně začal při stanovení dotací postupovat transparentně,“ napsal zastupitel a exprimátor Vokřál na sociální sítě.

Právě Vokřála nominoval Spolek pro MotoGP v Brně, který za závody ručí, na vyjednávání s promotérem. „Vyplynulo to z předchozí komunikace. Petr Vokřál je v tomto ohledu naším vyslancem. Dorna o pořádání závodu v Brně stojí, naštěstí nad problémy kolem financování přivírá oko,“ prohlásil Šimek.

Na okruh se závodníci i fanoušci začnou sjíždět už na začátku srpna. Termín brněnské Velké ceny zůstává stejně jako loni na přelomu prázdnin - od pátku 2. srpna do neděle 4. srpna.

Letošní závody MotoGP v Brně