Brno kvůli větru zavřelo hřbitovy, žena zraněná větví zůstává v nemocnici

Už minulý čtvrtek zranila ulomená větev na brněnském Ústředním hřbitově starší ženu.

Lékaři ve Fakultní nemocnici Brno ji následně museli operovat. „Utrpěla několik polytraumat. Má zranění hrudníku, obratlů a stehenní kosti. Není v ohrožení života,“ informoval mluvčí nemocnice Pavel Žára.

Kvůli silnému větru hrozilo, že se podobné incidenty budou opakovat. Správa hřbitovů města Brna proto v pondělí upozornila na možné zavření hřbitovů, ke kterému v úterý ráno skutečně přistoupila.

„Vedlo k tomu varování vydané Českým hydrometeorologickým ústavem. Dokud bude varování platné, zůstanou brány brněnských hřbitovů zavřené,“ upozornil ve své zprávě magistrát města Brna. Aktuální informace jsou k dispozici na webu hrbitovybrno.cz.

Výstraha meteorologů kvůli silnému větru platí v Jihomoravském kraji do úterní 17. hodiny.

Omezení hrozí i v parcích

Nebezpečí plynoucí ze silného větru řeší také Veřejná zeleň města Brna.

„Jestliže to budou meteorologické podmínky vyžadovat, umístíme do parků cedule upozorňující na nebezpečí padajících větví a některé vycházkové okruhy uzavřeme páskou,“ nastínil ředitel firmy Jozef Kasala.

Zatím je pohyb v parcích volný, přestože stromy mnohde nejsou v dobré kondici. „Během posledních dní jsme museli jen u Špilberku pokácet tři stromy. Jeden byl suchý a dva polámané. Dalších osm v Lužánkách,“ vypočítal Kasala.

V souvislosti s větrným počasím v posledních dnech zintenzivnily kontroly stavu stromů. Situaci však komplikuje současná dopravní situace v Brně. Kvůli opravám silnic a kolonám se pracovníci nedostanou do tolika parků, do kolika by chtěli.

Dopravní podnik na Dušičky posílí spoje

Pokud bude počasí příznivé, zůstanou hřbitovy v období Dušiček otevřené déle. Až do neděle by pak bylo možné Ústřední hřbitov a hřbitov v Židenicích navštívit od 7 do 19 hodin, ostatní hřbitovy by zůstaly otevřené až do 21 hodin.

Pohyb aut však bude kvůli očekávanému náporu lidí omezený. Až do příští neděle mohou návštěvníci vjíždět na hřbitovy pouze v odůvodněných případech, a to od 7 do 16 hodin. Omezení platí i pro vozidla držitelů průkazu zdravotně postiženého.

V souvislosti s památkou zesnulých Dopravní podnik města Brna posílí spoje. V sobotu a neděli navýší kapacitu tramvajových linek 2 a 5 nasazením větších souprav.

„V pracovních dnech 31. října až 2. listopadu přibližně v době od 8.30 do 18 hodin zrušíme zkrácení vybraných spojů tramvajové linky 5 na Mendlovo náměstí. To znamená, že všechny spoje budou v této době vedeny v základní trase Štefánikova čtvrť – Ústřední hřbitov-smyčka,“ přiblížila mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Městská policie během Dušiček posílí hlídky na hřbitovech. „Jsou vybavené kamerami s nočním viděním. Využíváme i mobilní kamery, které lze podle potřeby rozmístit třeba na sloupky. Dění sledujeme samozřejmě také prostřednictvím stálého kamerového systému,“ přiblížil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. Do hlídání hřbitovů se zapojí celkově dvě stovky strážníků.