Na vratech brněnského divadla se objevila lebka a nápis „Zeman z hrobu“

Malba je k vidění v ulici Petrská na bočních vratech divadla. To potvrdilo, že jde o výtvor Tima, který už předtím na místě namaloval podobiznu Miloše Zemana s nápisem „prezident může být kdokoliv.“

„Vystavení v našem prostoru jsme mu rádi umožnili. Během prezidentských voleb jsme podporovali Jiřího Drahoše. V tuto chvíli odstranění obrazu neplánujeme,“ sdělil umělecký šéf divadla Husa na provázku Miroslav Oščatka.

Sám Timo, který svými výtvory zdobí Brno už dvě desítky let, ke svému počinu na dotaz iDNES.cz poznamenal: „Miloš Zeman je člověk, který mě inspiruje dlouhodobě sledováním toho, kam až to může člověk dopracovat. Mám radost, že naše společnost je v rámci inkluze schopna zvolit do svého čela někoho, jako je on.“

Nápis namířený proti prezidentovi Zemanovi se v Brně objevil také předloni pod mostem u sjezdu z dálnice. I tenkrát byl připisován Timovi, který ale své autorství nepotvrdil.

V loňském listopadu pro změnu radní městské části Brno-střed Svatopluk Bartík napsal na Facebook, že má Zeman rakovinu a zbývá mu maximálně sedm měsíců života. Svou zprávu následně stáhl, přesto Zeman uvedl, že po něm bude požadovat omluvu a 5 milionů korun.