Zemřel Jef Kratochvil, dvorní fotograf brněnského městského divadla

9:00 , aktualizováno 9:00

Ve věku nedožitých 75 let zemřel fotograf Jef Kratochvil, bez kterého by neexistovala zásadní fotodokumentace především brněnské umělecké, klubové a společenské scény od 60. let prakticky až po současnost.