Firmy mají zájem o lidi propuštěné ze Zetoru, nabídky už se hrnou

11:31 , aktualizováno 11:31

Zaměstnanci, které na konci ledna začne propouštět brněnská společnost Zetor, by měli najít práci do několika měsíců. Vzhledem k aktuálnímu stavu na trhu práce to předpokládá šéf krajské hospodářské komory. Už teď se ozývají firmy, které mají o propuštěné pracovníky zájem.