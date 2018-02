Olympiáda na vlastní kůži. Brněnské výstaviště otvírá sportovní park

„V programu budou zastoupeny všechny sporty zimních olympijských her,“ řekla Naďa Černá, manažerka Olympijského festivalu 2018. Kromě toho se ale na výstavišti představí i méně známé sporty. „Chystáme třeba kryathlon, což je kombinace zimního plavání, běhu a běžeckého lyžování,“ upřesnila Černá.

Třicítku aktivit organizátoři rozmístili do ikonického pavilonu Z a na parkoviště v jeho okolí. Pro návštěvníky chystají množství doprovodných aktivit a jeden den chtějí věnovat paralympijským sportům. Připraven je sledge hokej nebo běh na lyžích poslepu.

První olympijský park otevřeli před čtyřmi lety v Praze na Letné, letní parky pak slavily úspěch třeba v Pardubicích nebo na Lipně. „Když sportovci cítí podporu desítek a stovek tisíců lidí, je to pro ně velký závazek,“ myslí si předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Letos mohou Češi fandit kromě Brna také v Ostravě (o ostravském olympijském parku zde).

Brněnský park slavnostně otevřou zástupci města a kraje v pátek v 11 hodin. Dopolední vstup bude zdarma. Otevřeno pak bude denně až do konce olympiády 25. února. Přesný program si návštěvníci mohou prohlédnout na webových stránkách.

Hokej, krasobruslení a curling klidně i v dešti

Největším lákadlem má být podle organizátorů velká ledová plocha. Umístili ji do pavilonu Z, což oceňuje i jedna z ambasadorek Olympijského festivalu, krasobruslařka Eliška Březinová.

„Minule jsem se byla podívat v Praze, ale v Brně je to určitě mnohem lepší. Pod střechou se lidé můžou schovat před deštěm nebo hustým sněžením a užijí si to,“ vyzdvihuje Březinová.

Na kluzišti se bude střídat volné ježdění návštěvníků s hokejovými zápasy či krasobruslením včetně výuky pro veřejnost. Sama Březinová plánuje obout si brusle a zajezdit si s návštěvníky. Ke konci her pak led bude patřit rychlobruslařům, kteří zájemce proškolí ve správné technice jízdy.

Tento týden led osobně prověřoval kapitán olympijského hokejového mužstva Martin Erat, jinak také hráč místní Komety. „Já si myslím, že to je suprově udělané.

Pro ty nejmenší to bude úplně skvělé, dostanou se od mantinelu k mantinelu,“ pochvaloval si. Jeho spoluhráči z Komety budou mít v parku také autogramiádu.

Hned vedle kluziště postavili organizátoři curlingovou plochu. Na dvou drahách si mohou lidé vyzkoušet odhody kamene i metání pod vedením trenérů či zhlédnout exhibiční zápasy brněnských týmů. Zastupitelé města by rádi po skončení olympiády dráhy odkoupili a umístili v Brně k celoročnímu využití. Hledají teď pro ně vhodné prostory.

„Pro zpestření se domlouváme i na turnaj, jeden tým bude z členů městské rady, druhý z krajské a třetí by měl být ze členů olympijského výboru. Přemýšlíme ještě o čtvrtém družstvu,“ prohlásil náměstek primátora Petr Hladík (KDU-ČSL).

Okolo pavilonu „nasněžilo“. Výzvou je biatlon i snowboarding

Přímo před pavilonem Z vyrostl snowpark. Snowboardisté se v něm mohou nejen vyřádit, ale také se přiučit správnému stylu. Stejně jako ostatní venkovní stanoviště využije i snowpark umělý sníh navezený z Monínce na Příbramsku. Ten vyrobili speciální technikou, díky níž netaje ani při teplotách nad nulou. Pokud ale napadne přírodní sníh, jízda na něm bude podle organizátorů příjemnější.

Sport, který u nás zpopularizovali Gabriela Koukalová nebo Ondřej Moravec, se v moderní podobě poprvé objevil na olympiádě v roce 1960. Ve speciálním biatlonovém stanu se návštěvníci dozví něco z jeho historie. Uvidí i pravou závodní malorážku a ujasní si, jaké typy biatlonových závodů vůbec existují. Vyzkouší si je pak i na vlastní kůži, pokud se dostaví na start.

„Zažijí, jak je těžké běhat se zbraní na zádech a pak se trefit do malého průzoru nebo si zajet trestné kolo,“ popsal Petr Graclík z Českého olympijského výboru. Pro ty, kteří si na lyžích příliš nevěří, je nachystána i varianta samostatné střelby. Střelné zranění nehrozí, protože terče budou laserové.

Na olympiádě nesmí chybět ani vysoce adrenalinové sporty. Boby jezdívají v úzkém ledovém korytu rychlostí i přes 130 kilometrů v hodině. Takový sešup sice na brněnském výstavišti lidé nepocítí, ale vyzkouší si to nejdůležitější – start. Do bobu se po roztlačení musí rychle naskládat dva, nebo čtyři závodníci, na skeleton je zásadní správně nalehnout, rychlost saní ovlivní počáteční odpichy.

Pro nácviky startů bude ve venkovní části areálu připraven jak kolejnicový trenažér, tak přímo led. Čtyřbob pořadatelé vystaví k prohlédnutí.

Bruslení pod širým nebem

Komu nestačí kroužení po hokejové ploše uvnitř pavilonu, na toho čeká dlouhá bruslařská dráha u pavilonu. Volné bruslení na ní bude přístupné prakticky po celou dobu programu.

Ledových cestiček jsou podle zástupců Olympijského festivalu připraveny stovky. Dráha už je také zajetá – v úterý večer se zbruslováním pomáhali i mladí hokejisté z klubu Technika Brno.

Brusle si mohou lidé donést vlastní, pokud je ale nemají, budou na místě k zapůjčení. Pro dospělého stanovili organizátoři cenu na 80, pro dítě na 50 korun. K dispozici budou i helmy, jejichž zapůjčení vyjde výhodněji v setu s bruslemi – dospělý za set zaplatí 100 a dítě 70 korun.

Na výstaviště autobusem i vlakem

Přímo k olympijskému parku doveze návštěvníky z Prahy Raška Expres. Speciálně vypravený vlak přijede 11. února. Připomene 50 let od prvního československého olympijského zlata, které vybojoval ve skoku na lyžích Jiří Raška.

„V Brně na vlak připojíme vlečku a ta celou soupravu dopraví až před brány pavilonu Z,“ popsala Martina Kučerová z organizačního týmu Olympijského festivalu. Ve vlaku se cestující potkají třeba s Raškovým vnukem Janem Mazochem.

Ke vstupu do areálu se lidé dostanou nejlépe autobusem linky 84. Vstupní brána č. 7 bude otevřená denně od 9 do 19 hodin. V pátek a sobotu do 21 hodin. Při vstupu zaplatí návštěvníci 50 korun, děti do 150 cm mají vstup zdarma. Vybraná sportoviště si mohou návštěvníci předem rezervovat přes on-line formulář.

Hvězdy v parku

Brněnskými ambasadory se pro letošek stali hokejista Martin Erat a krasobruslařka Eliška Březinová. Zatímco Erat jako kapitán národního týmu na výstavišti moc času nestráví, na Březinovou by návštěvníci měli narazit častěji.

„Chtěla bych se zúčastnit co nejvíc to půjde. Uvidíme ale podle času, protože pro mě sezona ještě neskončila a musím pořád trénovat. Jsem přímo z Brna, tak to budu zkoušet často,“ slíbila krasobruslařka. V parku by se měla objevit i snowboardistka Eva Samková. Mezi fanoušky zamíří po svém návratu z Jižní Korey. Jestli doveze medaile, ale zatím můžou lidé jen hádat.

Případnou oslavu přímo na festivalu by si ale ujít sportovci nenechali. „Oslava by to byla krásná, viděli jsme to v Brně vloni, když jsme tady vyhráli titul. Brno slavit umí,“ pochvaloval si Erat. Českou výpravu v Pchjongčchangu přijedou podpořit do olympijských parků i letní sportovci, například oštěpař Petr Frydrych nebo kajakář Josef Dostál. V úterý 20. února zase mistr světa v běhu na lyžích Martin Koukal zájemce naučí, jak mazat lyže.