Když koalice nepovede Brno dobře, někdo jako my ji zase sejme, říká Hollan

Před čtyřmi lety získalo Žít Brno s podporou Pirátů v Brně téměř 12 procent, nyní jen čtyři. Co na tento výsledek říkáte?

Je to velký neúspěch, voliči odmítli naši politiku. Je to hlavně tím, že jsme ji nedostatečně komunikovali. Zásadní ovšem je, jak plyne z průzkumů, že jsme se pobili o stejné liberální hlasy. Piráti těžili z toho, že mají dobrý celostát, ale tady je pro ně ten výsledek velmi špatný – například proti Praze.

Když sečteme procenta Žít Brno a Pirátů, tak máte zhruba stejně jako před čtyřmi lety...

Přesně tak, ale primárně jsme se vymlátili se Zelenými. Kampaň se nám bohužel nepovedla natolik, abychom jim procento přetáhli, nebo naopak oni nám je nepřetáhli. Je to poučení, že pokud bude nějaké příště, tak se nevyplácí odmítat spolupráci, když mají strany takto identický program. Kdybychom kandidovali dohromady, stoprocentně tam jsme a asi s dobrým výsledkem, ale to je kdyby. Z minulosti z naší strany také nebyly vysvětlené některé kroky, hlavně na úseku dopravy, a lidé k tomu takto přistoupili.

Myslíte, že díl odpovědnosti za neúspěch máte i vy osobně?

Bezpochyby, nicméně těch příčin je více. Toto je ovšem jedna z hlavních, protože jsem měl rok a půl výpadek v komunikaci, udělal jsem několik kontroverzních věcí, které byly špatně vysvětleny, a to přebilo i ty úspěchy (o svých pochybeních mluvil Hollan obšírněji zde).

Jako náměstek primátora končíte. Co budete dělat?

To uvidím, úplně jsem to neplánoval. Myslel jsem si totiž, že se do zastupitelstva dostaneme. Je to pro nás překvapivé. Nečekali jsme, že výsledek bude takto špatný.

Jaký výsledek jste čekal?

Čekal jsem cokoli mezi čtyřmi a patnácti procenty. Myslel jsem, že je kampaň dobrá, a teď je to na té spodní hranici toho, co jsem očekával. Je to každopádně neúspěch.

Pronikli jste aspoň do zastupitelstva městské části Brno-střed, kde jste ovšem před čtyřmi roky vyhráli s 18 procenty...

Měli jsme to, co dnes máme dohromady s Piráty.

Dokážete si představit, že na Brně-střed bude pokračovat stávající koalice, tedy včetně Žít Brno?

Byli bychom rádi. Brno-střed volilo jiným způsobem, politiku této koalice ocenilo. Za ty čtyři roky se podle mě centrum hodně posunulo, začalo vzkvétat. Proti fungování Brna-střed jsem ani neslyšel velké námitky.

Zmínil jste „pokud bude nějaké příště“. Znamená to, že Žít Brno za čtyři roky už nemusí kandidovat?

Nemusí. Ten neúspěch je výrazný. Uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. Nemá smysl dělat celostátní politiku jako Zelení, prostě kandidovat pořád dál a mít stále méně. Uvidíme, co se bude dít v Brně, jak se nová koalice postaví ke kultuře, k dopravním nebo sociálním projektům, jestli město bude řídit koalice dobře, nebo ne.

Jakou koalici byste uvítal?

To neumím úplně komentovat, protože nositelem pozitivních změn v kultuře, ve veřejném prostoru nebo sociální oblasti jsme byli my. Nevím, kdo jiný to bude dělat, takže nechci radit, jaká by měla vzniknout koalice. Já si pro Brno přeji, aby se vyvíjelo dobrým směrem a koalice stála za tím, co současné vedení dělá. Pokud ne, tak buď my, nebo někdo jiný je za to v příštích volbách sejme jako my před čtyřmi lety vládu ČSSD a ODS.