Žít Brno sestaví samostatnou kandidátku, Hollan už nebude lídrem

Na rozdíl od úspěšných komunálních voleb v roce 2014 už kandidátku nepovede současný náměstek brněnského primátora pro kulturu Matěj Hollan, ale předsedkyně hnutí, překladatelka a nakladatelka Barbora Antonová.

„Došli jsme k tomu, že pro ideovou práci lídra, která hodně obnáší komunikaci s veřejností, je vhodnější než já. Uvědomuji si, že v různých dobách moje krizová komunikace nebyla úplně dobrá a chci se věnovat hlavně konkrétním projektům,“ sdělil dnes Hollan.

Podle Antonové se po uplynulých volbách město i díky Žít Brno vydalo liberální cestou. „A to chceme uchovat,“ podotýká Antonová.

Hlavními tématy hnutí jsou sociální politika a kultura.

To první bude prosazovat hlavně současný uvolněný zastupitel pro sociální začleňování Martin Freund. Ten je známý hlavně pilotním projektem ubytovávání rodin s dětmi bez domova Rapid Re-housing, který vrátil z ubytoven do městských bytů už čtyři desítky rodin.

„Chceme, aby už ani jedno dítě v Brně nevyrůstalo na ubytovně, a chceme ukončit bezdomovectví jako takové,“ uvedl Freund. Podle něj se do bytové nouze začíná dostat stále více lidí - matky samoživitelky s dětmi, staří lidé nebo lidé s nízkými příjmy.

Dosavadní kandidáty doplní osobnosti z řad nestraníků

Freund jako jediný z hnutí Žít Brno dostal nabídku kandidovat za Piráty, ale odmítl ji. „Mám obavu, že se Piráti k mému hlavnímu tématu staví spíš vlažně a že by bylo těžké ho prosadit. Také se mi nelíbilo, jak probíhaly volby na webu. Nedokázal bych kandidátku obhajovat, protože je to kandidátka straníků, a to není kandidátka pro mě,“ zdůvodnil Freund.

„Snažili jsme se sestavit širší koalici pro sjednocení liberálních trendů, ale bohužel se to nepovedlo. To nás vede ke kandidatuře,“ vysvětlila Antonová.

„Kandidaturou chceme připomínat, že společnost může být silná a spokojená pouze tehdy, pokud je schopná pomoct těm, kteří si sami pomoct nedokážou. Tedy lidem chudým, postiženým či ve složité životní situaci,“ dodala Antonová.

Mezi kandidáty Žít Brno bude i Petr Kalousek, ředitel festivalu Meeting Brno, který je platformou pro setkání zástupců různých názorů, kultur a náboženství. Účastní se ho i zástupci brněnských Němců, vyhnaných po 2. světové válce.

Čtveřici dosud známých kandidátů by měly doplnit známé brněnské osobnosti i z řad nestraníků. Samo hnutí má v této chvíli 16 členů.

V komunálních volbách postavilo Žít Brno vůbec poprvé kandidátku před čtyřmi roky s podporou Pirátů do velkého zastupitelstva a do městské části Brno-střed. Ve „velkém“ zastupitelstvu dosáhlo na 11,89 procenta hlasů a 7 z 55 mandátů, což byl třetí nejlepší výsledek.

Na radnici Brno-střed hnutí vyhrálo se ziskem 17,52 procenta hlasů a získalo nárok na 9 z 45 mandátů včetně křesla starosty, kterým se stal Martin Landa. Ten už ale za hnutí v letošních volbách nekandiduje stejně jako současný radní Svatopluk Bartík.