Začínala s jednou pračkou ve sklepě, teď získala titul Živnostnice roku

Odborná porota Břouškovou vybrala právě díky tomu, že v podstatě z ničeho vybudovala fungující podnik.

„Kdybych věděla, co mě čeká, asi bych do toho nešla. Probrečela jsem spoustu dní a nocí. Říkala jsem si, proč jsem se radši nenechala někde zaměstnat. Také někteří kolegové z branže mi doporučovali, ať jdu od toho, že to nedám,“ vzpomíná teď už s úsměvem oceněná podnikatelka na své začátky před patnácti lety.

Tehdy v jedné prádelně pracovala, nepohodla se však s nově příchozí manažerkou. Proto se rozhodla odejít a založit si vlastní živnost. Nevyhovovalo jí být někomu podřízená a se všemi úspěchy i neúspěchy se chtěla vypořádávat sama.

Ze šatny udělali mandlovnu

„V tomto oboru potřebujete hlavně stroje, jenže ty já neměla. Kamarádka mi do sklepa v našem domě v Manerově u Vyškova půjčila jednu pračku. Manžel se synem museli ráno vstávat dřív, aby mi prádlo ze sklepa přenesli do domu, kde jsme ze šatny měli vybudovanou mandlovnu,“ popisuje Břoušková. Spolu s pětasedmdesátiletou maminkou pak prádlo ručně mandlovaly.

O několik let později se podnikatelce podařilo najít vhodné prostory ve Vyškově, předloni prádelnu rozšířila o čistírnu a momentálně zaměstnává pět lidí. Pere především ložní prádlo pro hotely a penziony. Nejvíce hrdá je na to, že z letošních 3 500 zakázek měla jen dvě reklamace.

Do budoucna ale plánuje od praní pomalu ustoupit a soustředit se více na čištění. „Čistírna je pro mě teď důležitější. Prádelna je taková jednotvárná, u čištění musíte víc přemýšlet. V dnešní době máte různě nakombinované materiály a barvy. Některé jdou čistit chemicky, jiné vodou. Baví mě se nad tím zamýšlet,“ říká.

Zaměřit se chce také více na zákazníky z Brna. Hledá obchodního partnera, který by ve městě oděvy posbíral, ona si je u něj vyzvedla, odvezla do Vyškova a vyčištěné je zase zpátky do Brna poslala. Už teď podle ní její služby hodně Brňanů vyhledává.

„Většinou mi vozí svatební šaty. Jsou na nich různé korálky a perličky a to musíte čistit ručně. Spousta čistíren se do toho pouštět nechce, protože to s sebou nese riziko,“ dodává.

Firmou roku se stal brněnský Frentech Aerospace

Porota v úterý večer vybrala také jihomoravskou firmu roku. Na prvním místě se umístila strojírenská společnost z Maloměřic a Obřan Frentech Aerospace. Ta dodává součástky do leteckého průmyslu. Podílí se také na projektech s Evropskou kosmickou agenturou. Vyráběli například komponenty do turbočerpadla raketového paliva.

Frentech Aerospace i Lenka Břoušková postoupily do celostátního kola Firmy a Živnostníka roku.