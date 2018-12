Žlutý kopec v Brně mají zaplnit domky a vily, ale nevede k nim cesta

Lidé Žlutý kopec historicky zastavěli, kam to šlo, ale od Mendlova náměstí se nahoru kvůli prudkému svahu nedostali. Na místě proto vznikla jedna z největších zahrádkářských kolonií ve městě.

Do budoucna by se to však mělo změnit. Měla by tu vyrůst čtvrť rodinných domků a vil s výhledem srovnatelným s Pisárkami.

„Chystáme podklady pro soutěž na ideovou urbanisticko-architektonickou soutěž na tuto lokalitu. Příprava potrvá zhruba rok a od města jsme na ni dostali milion korun. Nejdřív musíme vyřešit vstupy z hlediska dopravy, což vůbec není jednoduché. Oblast je prakticky uzavřená ploty a nevede sem žádná komunikace,“ říká radní pro územní plánování Petr Bořecký (ANO).

Všechny možnosti mají svá negativa

Studie zahrnuje oblast Starého Brna o rozloze zhruba 24 až 25 hektarů, která se dá vymezit od ulice Hlinky až po Masarykův onkologický ústav, na východ po ulici Trýbovu, na západ ulicí Vinařskou.

Soutěžící se musejí například vypořádat i s vazbami na okolní velké stavby jako onkologický ústav, Starobrněnský klášter s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie nebo pivovar Starobrno. Nejdůležitější ale bude doprava, protože do oblasti nevede žádná komunikace.

„Odborníci v tuto chvíli dávají dohromady podklady a prověřili deset možných postupů. Všechny však mají svoje negativa,“ poznamenal Bořecký.

Jednou z možností je například vjezd ulicí Lipovou a Vinařskou, ale ta je slepá a končí závorou u Národního centra ošetřovatelství. Varianta počítá s bouráním staré kotelny a několika dalších objektů. Další možností je přístup z ulice Vinařská ze severu kolem kolejí a menz Masarykovy univerzity. Tady je však třeba domluvit se s vysokou školou, které pozemky patří.

Řešení majetkoprávních vztahů je na dlouho

Jako jediný schůdný se jeví vjezd z Tomešovy ulice, která pokračuje až pod bývalou transfuzní stanici. „Ulice musí být průjezdná až k Mendlovu náměstí a tam je zase problém s Pivovarskou ulicí, která slouží pro zásobování pivovaru, což je padesát kamionů denně,“ vysvětluje Bořecký.

Ředitel pivovaru Starobrno Ondřej Koucký kroutí hlavou. „Pokud by Pivovarská měla sloužit jako přístupová komunikace pro Žlutý kopec, musela by se rozšířit a zvětšit o chodníky, ale není kam. Pozemky směrem k zahrádkám jsou předmětem soudních sporů několika stran, takže vypořádání bude složité a na dlouho,“ míní Koucký.

Dalším úskalím lokality je, že zcela chybí cesty pro pěší a spojnice mezi Vaňkovým a Mendlovým náměstím. To všechno musejí odborníci zvážit. „Řešit majetkoprávní vztahy a něco bourat je vždycky na dlouho,“ podotkl Bořecký.

Výsledkem studií bude zástavba rodinných domů a případně malých bytových domů v zeleni. Rozhodně nepůjde o zahuštěné sídliště. „Nechceme území svěřit jednomu developerovi. Spíše to vidíme na jednotlivé menší projekty. Možná cestou prodeje nebo dlouhodobého pronájmu. Chceme si však ohlídat, aby projekty byly co nejkvalitnější,“ poznamenal Bořecký.

Zhorší se životní prostředí, varují zahrádkáři

Změny se nejvíc dotknou šesti stovek zahrádkářů, kteří tu hospodaří desítky let. O záměrech radnice vědí a utěšují se tím, že než dojde na věc, uplyne deset a více let.

„Pokud to někdo rozhodl, nemůžeme s tím nic dělat, ale je to krok špatným směrem,“ tvrdí předseda brněnského svazu zahrádkářů Martin Říha.

Kde se na Starém Brně může stavět Žlutý kopec (cca 25 hektarů) – čtvrť domků a vil.

(cca 25 hektarů) – čtvrť domků a vil. Mendel Plaza v bývalém areálu Krasu vymezeném ulicemi Veletržní, Rybářská, Křížová a Bělidla – pět polyfunkčních domů.

v bývalém areálu Krasu vymezeném ulicemi Veletržní, Rybářská, Křížová a Bělidla – pět polyfunkčních domů. Bývalý areál Beghelli , od Rybářské ulice směrem k řece – koupila ho developerská společnost Impera.

, od Rybářské ulice směrem k řece – koupila ho developerská společnost Impera. Území od Václavské k Mendlovu náměstí – zatím je zde parkoviště, ale podle územního plánu se tu stavět dá.

– zatím je zde parkoviště, ale podle územního plánu se tu stavět dá. Brněnské výstaviště – počítá se s úpravami v části areálu.

– počítá se s úpravami v části areálu. Mendlovo náměstí – klidová zóna s parkem a veřejným prostorem a polyfunkční budova s byty a hlavně obchody a službami.

Vedle Žabovřeských luk je Žlutý kopec nejrozsáhlejší zahrádkářská kolonie ve městě. „Je to poslední zelený ostrov na Starém Brně. Pokud si ho radnice zlikviduje, zhorší se životní prostředí v celé oblasti,“ doplnil Říha.

Podle Bořeckého je ovšem zástavba zakotvená v územním plánu a radnice s ní dlouhodobě počítá. A i kdyby byly potřeba nějaké změny udělat, stihnou se zapracovat do nově připravovaného plánu, který má být hotový do roku 2022.

Žlutý kopec je jen jednou z rozvojových lokalit na Starém Brně. „Tvrdím, že Staré Brno má obrovský potenciál rozvoje, srovnatelný s Jižní čtvrtí, o které se neustále mluví,“ říká Bořecký.

I když se na Žlutém kopci zatím nestaví, jednu velkou investici tu městská část přece plánuje. U Pivovarské ulice vznikne za 80 milionů korun sportovně-kulturní centrum pro mládež se školkou pro 50 dětí. Stavět se začne už příští rok.