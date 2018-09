Důvěřivé matky svěřovaly dcerky invalidovi s koněm, muž děti zneužíval

Kriminalisté muže obvinili ze znásilnění, z výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a ze zneužití dítěte k výrobě pornografie. Soud muže poslal do vazby.

Jeho praktiky odhalila šestiletá dívka, která s ním loni v létě na zahraničním lázeňském pobytu jezdila na tobogánech a nechala se vlákat do jeho pokoje.

„Tam ji fotografoval bez plavek ve stylizovaných polohách, nešetřil také detailními záběry přirození,“ přiblížil policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Holčička se s podivným zážitkem svěřila babičce, jejíž důvěru si předtím muž získal. Žena mu vynadala a po návratu kontaktovala policisty.

„V průběhu vyšetřování kriminalisté zjistili, že muž cíleně vyhledával a navozoval situace, při nichž by mohl přijít do intimního kontaktu s malými děvčátky. Obvykle se seznámil s maminkou, postupně u ní vzbudil důvěru a pak v době, kdy s dítětem byl o samotě, pořizoval fotografie a videa pornografického charakteru,“ sdělil Malášek.

Prokázali mu dvě znásilnění

Muži se dařilo navazovat bližší kontakt s matkami i díky elegantnímu a pozornému vystupování. Pořídil si dokonce koně, aby mohl matky s jejich dětmi lákat na projížďky. Ženy mu poté natolik důvěřovaly, že mu děti svěřovaly i na celý víkend.

„Podezřelý byl aktivní také mezi tělesně postiženými. Na jejich akcích, zvlášť na zájezdech, využíval příležitosti ke kontaktům s rodiči a jejich dcerkami. Na inzertních portálech také záměrně vyhledával osamělé ženy žijící s malými děvčaty,“ popsal Malášek.

Při domovní prohlídce nalezli policisté u obviněného čtyři tisíce gigabytů dat s pornografií. Z nich zjistili, že zadržený v minulosti skoro tři roky zneužíval dnes šestiletou dívenku.

„Více než dva roky byla obětí jeho hodně zvrhlých praktik také dnes desetiletá holčička. Před osmi lety půl roku podobně sexuálně obtěžoval tehdy dvouleté dítě,“ doplnil Malášek.

Obviněný zneužíval děti téměř deset let, ve dvou případech mu bylo prokázáno znásilnění. „Záměrně si vybíral holčičky především ve věku, kdy by byla jejich výpověď nevěrohodná, případně nedokázaly zneužití vůbec popsat,“ podotkl Malášek. Invalidovi hrozí před soudem až dvanáct let vězení.