Kastelán vnímal obrazy za miliony jako odpad, řekli svědci u soudu

Před soudem dnes vypovídali zaměstnanci valtického zámku. Právě oni podle spisu na Tlustákův pokyn obrazy v hodnotě 4,7 milionu korun vyřezali z rámů a vyhodili do kontejneru. Kastelán podle nich považoval obrazy za bezcenné věci, které jen překážejí.

„Už předtím, než se obrazy likvidovaly, o nich mluvil tak, že je jednou zničí, pokud si je organizátoři sympozií neodvezou. Vyjadřoval se o nich, že nemají žádnou hodnotu a že tam vlastně překážejí,“ uvedla u soudu průvodkyně a administrativní pracovnice zámku Michaela Suchánková.

Podle ní uskladněným obrazům nikdo z organizátorů sympozia Velký formát, během kterého vznikly, dlouhá léta nevěnoval žádnou pozornost. „Vnímala jsem to spíše tak, že si ze zámku udělali skladiště. A nebyla jsem sama,“ poznamenala.

Podle zaměstnanců zámku byly obrazy uskladněny v jedné místnosti se starými koberci, divadelními kulisami, stavební sutí, starými pytli a dalším nepořádkem. Když se chystala přestavba prostoru na kavárnu a dětský koutek, nařídil bývalý kastelán jeho vyklizení.

Připadalo mi to jako klikyháky, řekl bývalý zahradník

„Byla to špinavá, náročná práce. Na obrazech bylo hodně prachu. Vypadalo to, že už jsou tam nějakou dobu neudržované,“ popsal Luděk Záboj, který na zámku šéfuje zahradníkům a byl také u likvidace obrazů.

I on potvrdil, že kastelán jejich zničení chystal déle. „Už v zimě jsem od něj dostal avízo, že nějaké takové obrazy na zámku jsou a že má v plánu je zlikvidovat. Že překáží, jsou k nepotřebě a je potřeba je odstranit,“ uvedl u soudu.

Na jaře pak podle výpovědí svědků svolal Tlusták zaměstnance zámku i zahradnictví, aby místnost, kde byly obrazy uskladněné, vyklidili. „Řekl, že máme obrazy vyřezat tak, aby v rámech nezůstalo moc zbytků. Plátna jsme pak měli pobalit a vyhodit do kontejneru, rámy převézt do stolárny a spálit,“ potvrdil Záboj.

Lidé, kteří tehdy pracovali na zámku, se tomu příliš nedivili. V obrazech uložených v zaprášeném skladu neviděli žádná umělecká díla. „Kdybych tušil, že mají nějakou hodnotu, tu práci bych odmítl. Ale připadalo mi to jako klikyháky. Jako malby od dětí,“ poznamenal dnes již bývalý zahradník zámku Jan Suchomel.

V dvoumetrových abstrakcích neviděli nic cenného ani další pracovníci, kteří se tehdy na vyklízení skladu podíleli.

„Myslela jsem, že jsou to věci po studentech. Kdysi se prý ve Valticích konaly letní výtvarné školy a já jsem měla za to, že jsou to věci z výuky a už jsou nepotřebné. Obrazy vypadaly, jako by to malovaly děti, nevnímala jsem to jako cenná umělecká díla,“ komentovala u soudu zahradnice Martina Musilová.

Zámek pozvedl, oceňují kastelánovu práci zaměstnanci

O svá díla přišlo celkem 39 autorů. Mezi nimi například známý výtvarník Vladimír Franz, brněnský malíř Vladimír Kokolia, Jiří Surůvka z Ostravy a také výtvarníci ze Slovenska, Polska, Rakouska, Maďarska a Německa. Zničeno bylo celkem 58 obrazů.

Na tom, že pokyn k jejich likvidaci vyšel od Michala Tlustáka, se zaměstnanci zámku jednoznačně shodli. Jinak se ovšem za práci kastelána stavěli.

„Myslím, že se velmi snažil. První dva roky, co byl na zámku, si nevzal dovolenou. Byl tam o sobotách a nedělích. Bral to velmi vážně,“ uvedla Michaela Suchánková.

A podobně se vyjádřil i strážný František Grbavčic. „O zámek se staral hodně dobře. Dokázal nalákat lidi a zámek pozvednout. To nikdo před ním nedokázal,“ poznamenal. Tlustákovi hrozí za poškození cizí věci až tříleté vězení.