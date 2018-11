Ve Znojmě chtějí dokončit obchvat, Hodonín zřídí fond na opravy bytů

Obchvat. Slovo skloňované všemi znojemskými politiky se v pondělí stalo také hlavním bodem programového prohlášení nové rady pro nadcházející volební období.

„Prioritou je dokončení posledních 752 metrů obchvatu - tato část totiž z centra vymýtí desetitisíce aut a uleví většině obyvatel,“ podotkl starosta Jan Grois (ČSSD).

Opozice však zdůrazňuje, že role města je omezená spíše na roli aktivního pozorovatele. „Znojmo obchvat potřebuje, reálné nástroje na jeho prosazení ale nemáme,“ poukázal Lukáš David (Pro Znojmo).

Programové prohlášení s 57 body rozdělili noví radní do pěti okruhů. Mezi nejdůležitější položky patří výstavba krytého bazénu, revitalizace vnitrobloků sídlišť a parků, zavedení městské autobusové dopravy do 15 let zdarma či zrušení poplatků za předzahrádky.

Příští rok má vzniknout první montovaný parkovací dům a začne se připravovat záchytné parkoviště u vlakového nádraží.

Chystá se audit MHD

Dopravě mají ulehčit i inteligentní semafory, které už nemusí nastavovat servisní firma a samy budou aktuálně reagovat na kolony. Ve znojemských plánech figuruje také audit MHD, od roku 2023 totiž radnice vybere nového dopravce. Ten musí nabídnout třeba placení kartou či GPS moduly, díky kterým cestující zjistí zpoždění.

Elektronicky by lidé díky novinkám měli zařídit celou řadu věcí, například poplatky za odpad a psy nebo podávání žádostí o dotace.

Dokončí se rozjeté projekty: společenskokulturní centrum v Domečku, které má provázet architektonická soutěž a veřejná projednání, nebo revitalizace staré školy v areálu Louckého kláštera.

V prohlášení radní myslí i na děti nebo sportovce. „Zavedeme univerzitu pro nejmenší tak, jak funguje v Brně projekt MjUNI, zřídíme školní a vzdělávací portál města,“ přislíbil místostarosta Jan Blaha (ANO). Novinkou je také víkendové otevření školních sportovišť pro veřejnost a web mapující jejich obsazenost.

Rozpočet na příští rok koalice projedná s opozicí tento týden. Už teď je jasné, že s bankovním úvěrem či půjčkou nepočítá.

Hodonín vloží miliony do zoo a kina

Své hlavní cíle si včera vytyčilo také nové vedení Hodonína. Především chce sestavit přehled o městských bytech a zřídit fond na jejich opravy.

„Fond dosud chybí. Příjmy z nájmu asi čtyř set bytů šly do rozpočtu a zastupitelé rozhodovali, co upřednostní. O opravách jsme se dozvídali na poslední chvíli. Zjistíme stav nemovitostí a budeme plánovat rekonstrukce pro celé volební období, i s přesahem,“ slíbil místostarosta Petr Buráň (Svobodní a Piráti).

Starosta Libor Střecha (Hnutí PRO Hodonín) věří ve stabilitu nové trojkoalice a proti minulému vedení se chce zaměřit na podněty od lidí.

„Jednoznačně otevřeme radnici. Navíc i v programovém prohlášení deklarujeme, že budeme spolupracovat se všemi stranami napříč zastupitelstvem,“ prohlásil.

Největší investice se dočká městská zoo. Hodonínští radní plánují vystavět provozní budovu, v níž najdou zázemí zaměstnanci. Podle místostarosty Ladislava Ambrozka (Pozitivně pro Hodonín) stavba spolkne asi polovinu z plánovaných investic na příští rok – 35 milionů korun.

Peníze ovšem půjdou i na modernizace kulturních zařízení. „Zrekonstruujeme kino Svět, v němž se několik desetiletí nic zásadního nedělo. Měnila se jen promítací technika. Opravy se dočká i Dům kultury,“ vyjmenoval Ambrozek s tím, že stranou nezůstane ani doprava. „Opravit se musí ulice Měšťanská, v dalších letech se zaměříme na revitalizace parků,“ dodal.