Ve Znojmě chtěli omezit hluk z diskoték. Město zakázalo pít na náměstí

„Majitel La Rutyky nám podal ruku na to, že bude zavírat ve tři hodiny ráno, stejně jako ostatní. Do prosince to budeme monitorovat a pak se k tomu vrátíme a vše vyhodnotíme. Jsem rád, že můžeme vyjít vstříc lidem bydlícím v okolí,“ podotkl starosta Vlastimil Gabrhel (ČSSD).

Od zastupitelů se přitom podle některých náznaků dal očekávat důraznější zásah. Měli projednávat vyhlášku, která by plošně omezovala provozní dobu nočních podniků. Nakonec ale jednohlasně přijali jen takovou, jež zakazuje požívání alkoholu na vymezených veřejných prostranstvích.

„Jde o reakci na změny v legislativě na základě zákona o obcích a navíc to navazuje na petici, kterou sepsali lidé z okolí Mariánského náměstí. Chceme tak zvýšit veřejný pořádek, dobré mravy a dobré soužití občanů,“ zdůvodnila vedoucí sociálního odboru města Šárka Gambasová.

Obyvatelé s reakcí vedení města spokojení nejsou

Asi padesátka lidí totiž nedávno podepsala kvůli neúnosné situaci petici, v níž po vedení města požadovala klid v noční době v ulicích v okolí diskoték. Ty se ve Znojmě sdružují právě u Mariánského náměstí. Obyvatelé okolních domů však s reakcí představitelů města na dlouhodobý nepříjemný hluk a nepořádek v této lokalitě zcela spokojeni nejsou.

„Jde jen o slib a navíc mám strach, že budou lidé dál hlučit. Když vstáváte na ranní, zkrátka se nevyspíte. Považoval bych za přijatelnou zavírací dobu podniků maximálně ve dvě hodiny ráno,“ míní jeden z místních Tomáš Jarý.

Co tedy zatím platí zcela určitě, je to, že desítky ulic i náměstí, kde se nesmí pít alkohol na veřejnosti, teď doplňují další. Ne všichni to uvítali.

„Přijde mi zvláštní, že si teď lidé třeba při pikniku v parku ani nemohou otevřít víno a musí vyplnit žádost,“ diví se Bohumil Kašpárek, předseda znojemské Strany zelených. Starosta oponuje, že důstojné akce město povoluje bez problémů.