Firmy bratra znojemského starosty získaly miliony z městské kasy

V době transakcí byl Jan Grois místostarostou zodpovědným za školství a kulturu. Stavební firma Znojstav, kterou spoluvlastní jeho bratr, dostávala městské zakázky na opravy fasád, chodníků či pískovišť místních škol a školek. Tu poslední za víc než 600 tisíc korun loni v červnu na stavební úpravy mateřinky Loucká.

Některé zakázky přiklepli Znojstavu dokonce přímo bez výběrového řízení, třeba na renovaci chodníku v mateřské škole Pražská v listopadu 2015 za víc než 78 tisíc korun.

„Firma Znojstav získala zakázky na základě podání nejnižší nabídkové ceny v elektronické aukci. V případě příspěvkových organizací dokázala nabídnout nejnižší cenu v osmi z 351 aukcí. Průměrná cena jedné zakázky malého rozsahu pak činila 181 250 korun,“ uvedla mluvčí městského úřadu Zuzana Pastrňáková.

Podjatost starosta neohlásil

Starosta tvrdí, že úspěch bratrova Znojstavu při získávání městských zakázek s jeho působením na radnici nesouvisí. „Takhle z hlavy si to nepamatuji, ale bylo to soutěženo na nejnižší cenu,“ sdělil Jan Grois.

Jeho bratr nebral telefon ani neodpověděl na textové zprávy. Už dříve ale řekl, že štědrost města k jeho firmám nijak nesouvisí s bratrovou politickou funkcí, v níž rozhoduje o přidělování peněz z městské kasy.

Ze zákona měl Jan Grois při každém jednání rady o zakázkách pro firmu svého bratra nahlásit podjatost. Podle zápisů usnesení rady zveřejněných na webu města to však neudělal ani v jednom případě. „Nepamatuji si,“ stručně reagoval starosta na dotaz, zda tak učinil.

Podle Davida Štolpy (ANO), poslance a znojemského radního, nic podobného na radě nepadlo. „Pokud se informace o zakázkách ukážou jako pravdivé, budeme požadovat vysvětlení,“ prohlásil Štolpa.

Martin Kameník z protikorupční organizace Oživení tvrdí, že o zakázkách pro bratrovy firmy neměl současný starosta vůbec rozhodovat. „Podle zákona o obcích a o střetu zájmů je neprohlášení podjatosti při hlasování o vítězi zakázky v radě přestupek. Řešit by ho měla komise v místě politikova bydliště,“ řekl Kameník.

Rodinný byznys štve opozici, policie však oznámení odložila

Podle účetních závěrek zveřejněných v obchodním rejstříku byly peníze od města pro Znojstav podstatným příjmem, tvořily až desetinu jeho ročního obratu.

Zakázky ale nezískával jen Znojstav samotný, ale i firma Elmoteza – 34 procent v ní vlastní Znojstav, další třetinu Pavel Kavan, který je jejím jednatelem a zároveň spoluvlastníkem Znojstavu. Elmoteza dostala loni od města dvě zakázky – přeložku části veřejného osvětlení v ulici Na Hrázi za 96 tisíc korun a přímo bez výběrového řízení i revizi elektrospotřebičů za 145 tisíc korun.

Znojemská opozice přitom na provázanost byznysu Oldřicha Groise s městem, v jehož vedení sedí jeho bratr, upozorňuje už několik let. „Měli jsme vážná podezření už v minulosti, nic se ale nepodařilo dokázat, policie všechna naše trestní oznámení odložila,“ řekl opoziční zastupitel Jiří Kacetl (Pro Znojmo).

Jméno Oldřicha Groise se totiž ve vazbě na podivný byznys s městem neobjevuje poprvé. Už v září 2016 redakce MF DNES objevila, že radnice poslala během dvou let lokálnímu Znojemskému týdnu nejméně jeden milion korun na inzerci.

Jeho spolumajitelem je přitom také bratr nynějšího starosty a šéfredaktorem pak dlouholetý okresní tajemník sociálních demokratů František Střecha. Týdeník se i přesto tváří jako nezávislé komerční médium. A radnice v čele s ČSSD do něj potichu nalila čtvrtinu všech peněz z rozpočtu určeného na inzerci.

Reklamní banner za stovku měsíčně

Oldřich Grois tehdy také popřel, že by na přízeň města měla vliv bratrova politická funkce. „Jan je jiná osoba než já. Že by měl nějaký vliv, vyvracím,“ prohlásil podnikatel. Přitom on a jeho manželka Monika jsou dnes jedinými akcionáři firmy Znojpres, která týdeník vydává.

Radnice je však ke Znojemskému týdnu vstřícná i jinak než jen penězi na inzerci. V květnu 2016 schválila rada pronájem reklamního banneru ve sportovní hale F. J. Curie. Za plochu jeden krát tři a půl metru platí Znojpres sto korun měsíčně plus DPH. Smlouva je na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou půl roku.

„Mohl se přihlásit kdokoliv, nabídka visela na úřední desce. S mým bratrem to určitě nesouviselo,“ řekl starosta Grois, který ani v tomto případě nesplnil zákonnou povinnost a neprohlásil při hlasování na radě podjatost.

Podle lidí, jež MF DNES oslovila, jde o nestandardně nízkou částku. „Ta cena je velmi úsměvná,“ uvedl jeden z nich, který si však kvůli vazbám na radnici nepřál uvést jméno.