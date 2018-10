Znojemští voliči „vykřížkovali“ politika z ODS, přesto bude místostarostou

ODS získala tři mandáty. Kromě lídra Karla Podzimka staršího poskočila do zastupitelstva z pátého místa kandidátky Jitka Schneiderová a dokonce z osmé pozice „protlačili“ voliči bývalého úspěšného plavce Květoslava Svobodu.

Jenže všichni oznámili, že se na vedení města vlastně podílet nechtějí, což otevřelo cestu pro předsedu místního sdružení Podzimka mladšího.

Svoboda už oznámil, že na post v zastupitelstvu rezignuje. Že by na něj někdo tlačil, odmítá. „Chtěl jsem pomoct ODS. Na funkci místostarosty nebo radního se necítím. Lidé mě vykřížkovali, takže se to ve mně bije, ale volím to, co je pro mě důležitější. Buduji si pozici trenéra a chci pomoct Znojmu, aby se co nejrychleji vybudoval nový bazén,“ vysvětlil Svoboda.

Podle informací MF DNES mu už byla nabídnuta placená funkce koordinátora výstavby krytého bazénu. „To je v jednání a nechám to na vedení města,“ podotkl.

Prvním Svobodovým náhradníkem je Aleš Lisko. Toho se v úterý MF DNES kontaktovat nepodařilo - podle sekretářky nebyl v práci a zpět se neozval. Jelikož je však externím právníkem města, jednalo by se zřejmě o střet zájmů, a s největší pravděpodobností na místo v zastupitelstvu také rezignuje.

Pak už je na řadě druhý Svobodův náhradník Podzimek mladší. „Tímto směrem se ubírají naše úvahy, ano,“ potvrdil lídr Podzimek starší.

On sám ambice dělat místostarostu nemá. „Zaprvé jsem lékař a chci dál vykonávat svou praxi. Další důvod je, že mám sice trvalé bydliště ve Znojmě, ale bydlím jinde. A za třetí, pokud by někdo měl být místostarosta za ODS, tak předseda místního sdružení,“ zdůvodnil.

Zájmy klanů dostaly přednost před hodnotami, zní z opozice

Ambice na místostarostku nemá ani Schneiderová. „Bylo mi to nabídnuto, ale odmítla jsem to, stejně jako radu. Mám jiné priority, hlavně rodinu. Bude mi stačit komise. Ale zastupitelského mandátu se nevzdám, to bych zklamala své voliče,“ podotkla.

Jedinou volbou na místostarostu se tak v ODS stává Podzimek mladší. „Ještě o tom budeme jednat, Lisko to (rezignaci) musí prvně zveřejnit, ale jiná možnost není,“ připustil Podzimek mladší.

Lukáš David, lídr opozičního seskupení Pro Znojmo, nechápe, jak se ODS po těchto tazích může vlastním voličům podívat do očí. „Je evidentní, že zájmy rodinných přátel a klanů dostaly přednost před hodnotami, které má tato strana prezentovat. Je mi upřímně líto Znojma, že jej povede člověk, který jako šéf strategického výboru dokázal, že na to nestačí. Nepracoval a nic z něj nevypadlo, přestože pobíral stálý plat,“ upozornil David.

Politolog Roman Chytilek z Masarykovy univerzity považuje škatulata v ODS za anomální situaci. „Zvolení politici by měli názor voličů respektovat mnohem více, než se to stalo tady. Kdybych byl v roli voliče, tak bych se s tím nesmířil mávnutím ruky, že je to povolební pragmatismus. A dobře bych si to zapamatoval,“ sdělil Chytilek.