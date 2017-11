Hutka uspěl s dovoláním. Za zadržení kvůli písničce dostane 1 800 korun

Hutka se požadoval, aby soud uznal, že má nárok na náhradu za dobu strávenou v cele. A to přes to, že žádost o ní podal po zákonné lhůtě, která byla stanovená na 31. prosince 2011 (psali jsme také zde).

Nejvyšší správní soud konstatoval, že je možné v určitých případech nerespektovat tento termín. Hutka totiž žádost podal po stanoveném termínu kvůli tomu, že dříve neměl v ruce rozsudek o soudní rehabilitaci.

„Žadatel podal v této věci žalobu k soudu osm měsíců před uplynutím lhůty, což soud považuje za dostatečnou dobu,“ konstatoval soud.

Že konečný rozsudek padl až v následujícím roce, nelze podle soudu dávat za vinu Hutkovi. „Z dokazování jednoznačně vyplynulo, že jednotlivé kroky činil bezodkladně,“ sdělil soud.

V podobné situaci mohou být další lidé

Jaroslav Hutka u soudu nebyl, pouze jeho právní zástupce Lubomír Müller, který byl s výsledkem spokojený. Doplnil, že je to jasný precedens i pro další případy.

„Soud se vyjádřil tak, že v zásadě ti, kteří požádali o soudní rehabilitaci před koncem roku 2011, soud je do té doby nevyřídil a stěžovatelé nijak neotáleli, tak by na to měli mít nárok,“ sdělil Müller.

Ministerstvo vnitra se tak teď bude muset řídit tímto rozsudkem a vyplatit Hutkovi odškodné ve výši 1 800 korun za každý započatý měsíc nezákonného omezení svobody za minulého režimu. V roce 1977 byl dvakrát vzat do cely předběžného zadržení, protože se podle tehdejších orgánů státní moci dopustil trestného činu výtržnictví zpíváním písně Havlíčku, Havle.

Podle Müllera je vyplacené odškodnění spíš symbolické, důležitý je právě precedens, který soud svým rozsudkem učinil. Podle něj se v obdobné situaci jako Hutka můžou nacházet desítky dalších lidí, kterým ministerstvo vnitra v minulosti odmítlo vyplatit odškodnění za nezákonné omezení svobody.